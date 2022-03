Bordighera: inaugurati questa mattina il giardino e il nuovo campetto della scuola 'Gianni Rodari' (Foto e Video)

Sono stati inaugurati questa mattina il giardino e il nuovo campetto polisportivo della scuola ‘Gianni Rodari’ a Bordighera, in via Pasteur.

Alla presenza del Sindaco, Vittorio Ingenito, è stato presentato l’intervento di riqualificazione urbana, che vede strutture pensate per i più piccoli, a tutto tondo, dallo sport all'arte, alle attività formative e ludiche. L'allestimento del parco giochi è ispirato alla ‘Freccia Azzurra’, il trenino protagonista del fiabesco romanzo del '54 composto ovviamente dal grande Rodari.

E’ stato creato un nuovo campo polifunzionale per basket e calcetto con superficie in ‘cemento elicotterato liscio’, pitturato con resina epossidica. Il campetto da pallavolo è stato cementato, lisciato, pitturato e dotato di una nuova rete.

Il parco giochi è coperto con vele bianche microforate, resistenti al sole, all’acqua e al vento. Allestiti anche nuovi giochi in legno mentre altri già presenti sono stati riposizionati e riutilizzati. Ci sarà anche uno spazio per un piccolo teatrino con pavimentazione antitrauma a scacchiera, dedicato ad attività ludiche e formative.

Intorno anche i giardini tematico-didattici e la piantumazione di una siepe sempre verde che corre intorno ai luoghi ricreativi della scuola per 150 metri di perimetro. La pavimentazione per il parcheggio antistante la scuola è stata realizzata con autobloccanti, dove sono già stati messi a dimora 6 nuovi alberi (4 falsi pepe e 2 jacaranda).

Vittorio Ingenito, Sindaco della Città di Bordighera: "Oggi inauguriamo il nuovo campo polifunzionale, l’area giochi completamente riprogettata, la novità del piccolo teatro, il giardino: un lavoro importante, concepito per rispondere alle esigenze dei bimbi e degli insegnati e per creare opportunità di apprendimento e di svago in un contesto bello e funzionale. Vorrei però fare un piccolo passo indietro, perché credo che questo intervento sia stato il giusto e necessario completamento di un altro cantiere, chiuso qualche mese fa: mi riferisco alla messa in sicurezza antisismica dell’edificio grazie all’esoscheletro che oggi lo abbraccia. In altre parole, abbiamo prima creato le condizioni per proteggere al meglio i bambini e poi abbiamo lavorato perché questo luogo, per loro così importante, sia perfetto per vivere esperienza di crescita e creare bei ricordi. Non era scontato, ma quando abbiamo iniziato il nostro mandato le scuole cittadine erano in pessime condizioni. In alcuni casi quasi da togliere il sonno – una l’abbiamo dovuta chiudere. In pochissimo tempo abbiamo adattato due edifici (in via Lamboglia e presso Villa Palmizi) per ospitare i suoi alunni e, in meno di quattro anni, abbiamo messo in sicurezza due scuole e ne abbiamo costruita una ex novo".

Stefano Gnutti, Assessore alle Scuole: "Siamo davvero soddisfatti di quanto abbiamo realizzato; il campo, l’area giochi, il piccolo teatro, il giardino del plesso “Gianni Rodari” sono finalmente pronti e sono certo che i bambini sapranno perdonare i disagi degli ultimi mesi. Questa giornata di festa fissa un altro tassello della nostra visione per le scuole di Bordighera, una visione che abbiamo sviluppato lungo tre direttrici principali. La prima, quella prioritaria, è la sicurezza: i lavori in materia di antisismica compiuti sia in via Pelloux sia in via Pasteur garantiscono la tutela dei nostri bimbi. La seconda non dimentica la natura dei più piccoli, il loro diritto di vivere in luoghi funzionali, attrezzati per attività ludiche e sportive e – perché no? – belli: l’intervento inaugurato oggi ne è piena testimonianza. C’è una terza direttrice, ed è quella della sostenibilità: d’altra parte il futuro appartiene proprio ai bambini e noi dobbiamo fare tutto quanto possibile per preservarlo. Ecco perché ci saranno altri interventi nella scuola “Rodari”: un impianto fotovoltaico da installare sul tetto e l’attuazione di un piano di efficientamento energetico – ma sono convinto che in questo caso saranno evitati nuovi inconvenienti per gli alunni. Tutte e tre nostre linee guida - sicurezza, bellezza e funzionalità, sostenibilità – si realizzeranno simultaneamente nella nuova scuola d’infanzia di via Napoli: un cantiere davvero impegnativo che però, poiché è partito dalle fondamenta, non ci ha imposto di confrontarci con quelle eredità che arrivano dal passato e che non sempre sono positive e facili da migliorare".

Nel corso dell'inaugurazione i bambini hanno recitato frasi di scrittori famosi tra cui Rodari e uomini importanti per ricordare il valore dell'istruzione e parlare della tragedia della guerra.

Padre Faustino, della parrocchia di Bordighera, che ha dato la sua benedizione al nuovo luogo, ha voluto ringraziare tutti i cittadini, dai più giovani ai più anziani per l'affetto e la solidarietà mostrati nell'opera di raccolta di beni di prima necessità per il suo popolo colpito dalla guerra, a testimonianza, di un grande impegno collettivo profuso in favore dell'Ucraina.

"Gesti piccoli ma molto significativi - ha detto Padre Faustino - sono i semi del campo del nostro cuore, cresceranno e porteranno tanti frutti". Ognuno ha portato quello che poteva e la gratitudine proviene da tutti coloro che stanno vivendo purtroppo l'orrore del conflitto, ma c'è ancora tanto da fare e la raccolta si può effettuare presso la Chiesa Immacolata Concezione Terrasanta a Bordighera dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Il campetto

Come era. La superficie, in asfalto, presentava irregolarità; non erano presenti porte per il calcetto, l’unico canestro era assicurato a terra da alcuni contrappesi non regolamentari ed insufficienti. Non vi era alcuna separazione tra il campo da calcetto ed il piccolo campo da pallavolo.

Come è. Il nuovo campo polifunzionale è stato realizzato con superficie in cemento elicotterato liscio, poi pitturata con resina epossidica per disegnare le linee di gioco; sono state installate sia porte da calcetto sia canestri da basket. Il campetto da pallavolo è stato cementato, lisciato, pitturato e dotato di una nuova rete. L’area è stata attrezzata con una fontanella, prima assente.

Il parco giochi

Come era. L’area era poco organizzata in spazio e dimensioni, senza una visione uniforme. La pergola di copertura era formata da una struttura particolarmente pesante e non a norma; la gomma della pavimentazione anti-trauma giungeva fino al colletto degli esemplari d’ulivo presenti, creando in prospettiva possibili problematiche per le essenze.

Come è. E’ stata realizzata una copertura con vele bianche microforate, resistenti al sole, all’acqua e al vento; grazie a questa soluzione le chiome degli alberi, prima costrette a far breccia nel pergolato, sono ora completamente libere. Sono stati installati nuovi giochi certificati ed alcuni di quelli già in loco sono stati riposizionati e riutilizzati. In tutta l’area è stata posata una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, con decorazioni a giochi di colori. L’allestimento è stato ispirato da “La Freccia Azzurra”, il trenino protagonista dell’omonimo romanzo di Gianni Rodari.

Il teatrino

E’ una novità, concepita tra l’altro per un impiego razionale dello spazio tra l’edificio scolastico ed il parco giochi, prima vuoto e con scarso valore estetico e pratico. Dedicato ad attività ludiche e formative, ha una pavimentazione della stessa tipologia dei campi polivalenti (calcestruzzo elicotterato) che è stata decorata con onde di diverso colore. La tribuna è a struttura metallica con sedute e rivestimenti in legno naturale.

Il parcheggio

Come era. In asfalto, con superficie deformata che necessitava di essere rifatta a nuovo o comunque uniformata.

Come è. E’ stato ripavimentato con autobloccanti in simil pietra grigia, più drenanti e di più semplice ripristino in caso di futuri interventi sui sottoservizi. Sono stati messi a dimora 6 nuovi alberi (4 falso pepe e 2 jacaranda).

Il giardino

Il nuovo impianto di irrigazione è in gran parte automatizzato e garantisce il corretto apporto d’acqua in tutti i periodi dell’anno. E’ stata piantumata una siepe sempre verde che corre intorno ai luoghi ricreativi della scuola per 150 metri di perimetro. Prevista la realizzazione di giardini tematici per attività didattiche e ricreative che, grazie alle favorevoli condizioni climatiche, potranno essere fruiti nel corso di tutto l’anno scolastico.

I lavori hanno interessato giardino, area giochi, campetto e parcheggio: una superficie totale di circa 3.350 mq, da oggi restituita ai piccoli alunni. L’investimento totale è stato pari a 198.000,00 euro, finanziati con fondi del bilancio comunale.