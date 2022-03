Sanremo: a fine marzo puntata di ‘Linea Verde’ nel segno del ciclismo e del turismo outdoor

A fine marzo nuova vetrina Rai per Sanremo e le sue bellezze. A due mesi dalla 72ª edizione del Festival, ‘Linea Verde’ andrà in onda dalla Città dei Fiori per una puntata all’insegna delle due ruote a pedali.

Tra la Milano-Sanremo e la tappa del Giro d’Italia, ci sarà spazio per la scoperta del territorio in bicicletta con l’immancabile passaggio sulla pista ciclabile e un viaggio nel mondo dell’outdoor tanto amato dai turisti di tutta Europa. E poi, in pieno stile ‘Linea Verde’, grande spazio alle tipicità del territorio, l’enogastronomia, il mondo agricolo, la pesca e la floricoltura.

La puntata, alla quale hanno lavorato l’assessorato al Turismo, l’ufficio Turismo e i consiglieri comunali Moscato e Moraglia, rientra negli accordi tra Rai e Comune di Sanremo ed è in sostituzione della diretta del Corso Fiorito, saltato anche quest’anno.

Appuntamento domenica 27, dalle 12.30, su Rai1.