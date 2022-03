CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 7 marzo 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THE BATMAN – ore 16.30 - 20.40 - di Matt Reeves - con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro - Azione/Drammatico - "Bruce Wayne già da tempo veste i panni di Batman vigilando su Gotham City. Il supereroe ha già affrontato diversi criminali, ma la città è sempre più colpita da una corruzione dilagante ed egli sembra esser l'unico a cercare di garantire giustizia. Ora dovrà fronteggiare un nemico tanto astuto quanto temibile: l'Enigmista. Il nuovo killer semina il terrore a Gotham con indovinelli e inganni, conosce l'identità di Batman, tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si imbatte in una serie di personaggi, come l'affascinante Catwoman, Pinguino e il boss del crimine Carmine Falcone. Le indagini che condurrà, però, lo porteranno a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia e per sconfiggere il male e avere finalmente vendetta, questa volta l'Uomo Pipistrello dovrà stringere nuove alleanze…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- UNCHARTED – ore 16.30 - 19.00 – 21.15 - di Ruben Fleischer - con Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ally, Tati Gabrielle, Antonio Banderas – Azione/Avventura - "Il cacciatore di tesori Nathan Drake, discendente dell'esploratore Sir Francis Drake, vuole ritrovare il fratello maggiore Sam. Durante la ricerca conosce Victor Sullivan, noto come Sully, con cui stringe immediatamente una profonda amicizia. Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso bensì disperso in un posto remoto e non segnato sulle mappe. Sarà proprio Sully ad indicargli dove potrebbe essere Sam: su un'isola deserta dove si dice sia custodito il tesoro più cercato del mondo, El Dorado. Entrambi convinti che dove è nascosto l'oro riusciranno a trovare il fratello, si mettono in viaggio. Ma non saranno gli unici a cercare il tesoro!…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- BELFAST – ore 16.30 – 19.10 - 21.00 - di Kenneth Branagh - con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan - Drammatico - "Un intimo viaggio nel passato e nella storia del suo regista: Kenneth Branagh. Ambientato negli anni Sessanta, durante il film vivremo l'inizio dei Troubles, il conflitto nordirlandese, attraverso la storia di un giovane che vive insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- LIZZY E RED – AMICI PER SEMPRE – ore 16.00 - di Jan Bubenicek, Denisa Grimmová - Animazione - "In seguito a uno sfortunato incidente, un giovane topo dal carattere forte e una volpe piuttosto riservata si ritrovano nel Paradiso degli animali. In questo nuovo mondo, i due devono lasciar andare i loro istinti naturali per affrontare il viaggio verso una nuova vita. Questa avventura li trasformerà nei migliori amici del mondo e il resto del viaggio avrà una serie di sorprese in serbo per loro…”

Voto della critica: ***

- ENNIO – IL MAESTRO – ore 20.45 - di Giuseppe Tornatore - con Ennio Morricone, Marco Bellocchio, Carlo Verdone, Mychael Danna, David Puttnam - Documentario - "Ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi, come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino - scene di fiction, musiche e immagini d'archivio. Ennio è anche un'indagine volta a svelare ciò che di Morricone si conosce poco. Come la sua passione per gli scacchi, che forse ha misteriosi legami con la sua musica. Ma anche l'origine realistica di certe sue intuizioni musicali come accade per l'urlo del coyote che gli suggerisce il tema de Il buono il brutto, il cattivo, o il battere ritmato delle mani su alcuni bidoni di latta da parte degli scioperanti in testa ad un corteo di protesta per le vie di Roma che gli ispira il bellissimo tema di Sostiene Pereira. Un'attitudine all'invenzione che trova conferma nel suo costante amore per la musica assoluta, e la sua vocazione a una persistente sperimentazione…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- IL RITRATTO DEL DUCA – ore 16.15 - 19.15 – 21.00 - di Roger Michell - con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Matthew Goode, Aimee Kelly – Biografico/Commedia - "Nel 1961, il tassista 60enne Kempton Bunton compie il primo (e finora unico) furto nella storia dalla National Gallery di Londra, rubando il ritratto del Duca di Wellington, opera di Francisco Goya. Per restituirlo, Kempton chiede un singolare riscatto: che il governo inglese investa di più nella cura degli anziani (aveva a lungo condotto una campagna affinché i pensionati ricevessero la televisione gratuita). Quello che è successo dopo è diventato oggetto di leggenda e solo 50 anni dopo è emersa l'intera storia: Kempton aveva creato una rete di bugie. L'unica verità era che era un brav'uomo, determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio. Come e perché abbia usato ‘il Duca’ per raggiungere il proprio obiettivo è una storia incredibilmente affascinante…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- PICCOLO CORPO – ore 16.30 - 19.15 – 21.15 - di Laura Samani - con Celeste Cescutti, Ondina Quadri - Drammatico - "In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno agli inizi del '900, la giovane Agata perde sua figlia alla nascita. La tradizione cattolica dice che, in assenza di respiro, la bambina non può essere battezzata. La sua anima è condannata al Limbo, senza nome e senza pace. Ma una voce arriva alle orecchie di Agata: sulle montagne del nord pare ci sia un luogo dove i bambini vengono riportati in vita il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli. Agata lascia segretamente l'isola e intraprende un viaggio pericoloso attaccata a questa speranza, con il piccolo corpo della figlia nascosto in una scatola, ma non conosce la strada e non ha mai visto la neve in vita sua. Incontra Lince, un ragazzo selvatico e solitario, che conosce il territorio e le offre il suo aiuto in cambio del misterioso contenuto della scatola. Nonostante la diffidenza reciproca, inizia un'avventura in cui il coraggio e l'amicizia permetteranno a entrambi di avvicinarsi a un miracolo che sembra impossibile.…”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- CYRANO – ore 16.30 - 19.15 – 21.30 - di Joe Wright - con Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn, Monica Dolan – Drammatico/Musicale - "Rilettura in chiave cinematografica della storia senza tempo di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi. Un uomo all'avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac, incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne, convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell'amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ASSASSINIO SUL NILO – ore 16.00 - 21.15 - di Kenneth Branagh - con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal – Drammatico/Thriller - "La vacanza in Egitto dell'investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l'idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta…”

Voto della critica: ***

- L’OMBRA DEL GIORNO – ore 19.00 - di Giuseppe Piccioni - con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello, Lino Musella - Drammatico - "In una città di provincia (Ascoli Piceno) sul finire degli anni Trenta, Luciano è un simpatizzante del fascismo come la stragrande maggioranza degli italiani ed è il proprietario di un ristorante. Egli crede tuttavia di poter vivere secondo le regole che si è dato, in una sorta di isolamento dal mondo esterno. Ma sulla vetrina che dà sull'antica piazza, insieme ai segnali preoccupanti di qualcosa che sta per accadere nel mondo, compare una ragazza che porta con sé un segreto. Si chiama Anna e riesce a farsi assumere nel ristorante. Da allora per Luciano la vita non sarà più la stessa e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare, c'è quello più grande di tutti: l'amore. L'ombra del giorno è una storia d'amore, in quei difficili anni…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA (cineforum) – ore 16.15 - 21.00 - di Teona Strugar Mitevska - con Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski, Suad Begovski, Stefan Vujisic - Drammatico - "Petrunija è una donna macedone che sta cercando un lavoro come storica ma non riesce a trovare niente di adeguato. Durante la cerimonia dell'Epifania ortodossa, decide di prendere parte al rito della croce di legno lanciata nelle acque locali. Chi trova quella croce sarà benedetto per tutto l'anno. La fortunata è proprio lei ma le conseguenze saranno diverse da quello che si aspettava…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





