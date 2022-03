Calendario 2022 per l’apertura facoltativa di acconciatori ed estetiste: incontro tra Comune e associazioni di categoria

Il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio, su proposta del Consigliere Comunale incaricato dei rapporti con le Associazioni di Categoria, Avv. Chiara Cerri, emetterà un’ordinanza volta a disciplinare l’apertura facoltativa per gli esercizi di acconciatore ed estetista per l’anno 2022.

“Nella giornata di ieri, a seguito dell’incontro con i rappresenti del settore – dichiara il Consigliere Comunale Chiara Cerri – è stata accolta, in quanto rispondente alle attese, la nostra proposta in merito alla possibilità di effettuare aperture straordinarie nel periodo estivo ed in alcune giornate festive. Non posso che esprimere soddisfazione per la continua sinergia e collaborazione che si è instaurata in questi anni nell’intento di favorire al massimo le esigenze dei lavoratori”.