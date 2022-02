“Contro la scuola del passato il futuro si ribella”, doppia assemblea per gli studenti di Sanremo e Imperia

“In questi due anni di pandemia noi studenti e studentesse abbiamo assistito al fallimento di un sistema scolastico che non ha saputo garantire il diritto allo studio e quello alla socialità; essi non sono che due aspetti necessari perché la scuola possa considerarsi umana, giusta e solidale”.

Con queste parole gli studenti di Sanremo e Imperia lanciano nel due assemblee in programma nei prossimi giorni.

“Le sue gravi mancanze in tal senso non sono dannose solo per la salute di questa istituzione, ma sono dannose anche e soprattutto per la nostra salute mentale, costantemente messa a rischio e mai presa in considerazione - proseguono nella loro nota - le fragilità di questo sistema si possono osservare giornalmente, viste le fin troppo frequenti tragedie che il crollo delle scuole, o le loro insufficienze strutturali, e il PCTO stanno creando. Gli esempi abbondano anche nella nostra provincia: noi studenti e studentesse non dobbiamo più accettare questo modello di scuola arcaico e non inclusivo che non ascolta le nostre preoccupazioni negandoci il futuro; per riconquistarlo dobbiamo fondare un nuovo modello di scuola, che riparta dagli studenti stessi: questa è la grande sfida che gli noi in primo luogo dobbiamo raccogliere. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare due assemblee studentesche a livello provinciale, per riconquistare il futuro un passo alla volta”.

Il doppio appuntamento vede una prima assemblea domani alle 16 a Imperia alla Camera del Lavoro di via Giuseppe De Sonnaz, 10 e, poi, mercoledì alle 15 alla Federazione Operaia di Sanremo in via Corradi.