Tensione Lega-Toti, Piana: “Rapporti tra segreterie, noi continuiamo a lavorare per i liguri” (video)

“I rapporti tra le segreterie politiche prevedono anche queste situazioni. Mi auguro che rientri tutto”. Così il Vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, commenta le tensioni tra il suo partito (Lega) e il Presidente Giovanni Toti. Scintille politiche emerse in maniera forte in occasione della recente elezione del Presidente della Repubblica, con Matteo Salvini che aveva rilasciato forti dichiarazioni in merito a 'Cambiamo' e all’Amministrazione Toti chiedendo una ridistribuzione delle deleghe (il Presidente ne mantiene alcune importanti, come ad esempio quella della sanità).

“Da parte mia posso dire che a livello di giunta si lavora solo ed esclusivamente per il bene dei liguri – ha dichiarato Piana - Il mandato degli elettori è molto chiaro e noi dobbiamo rispondere sulle materie di competenza di ogni assessore. I miei rapporti con il Presidente Giovanni Toti, visto anche il ruolo di Vicepresidente, sono sempre ottimali e collaborativi. Se a livello politico ci sono incomprensioni è plausibile che vengano chiarite in un lasso di tempo breve, anche perché ci sono appuntamenti importanti come le elezioni a Savona e La Spezia, oltre che in altri Comuni liguri. Posso dire che lavoriamo con tranquillità. I distinguo ci saranno come ci sono sempre stati per la Lega, che porta avanti determinati obiettivi politici. Distinguo che la Lega ha sempre fatto in maniera autonoma e collaborativa”.

Guarda l’estratto dell’intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

