A Ventimiglia nasce il 'Descoin', la moneta social-gastronomica del Desco Secondino per tendere la mano a chi ha bisogno

Che Ventimiglia sia considerata al primo posto in parecchi ambiti, come ad esempio quello di essere la prima città, geograficamente parlando (e non solo), ad accogliere i cittadini provenienti da occidente (e non solo) che intendono visitare la nostra nazione, è cosa risaputa.

Sapevate però che è anche la prima ad avere la propria moneta social-gastronomica? Si chiama 'Descoin', ma spieghiamoci meglio.