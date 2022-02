Sanremo: l'associazione 'Russia Liguria' incontra l'assessore regionale Berrino

“Promuovere il turismo russo è un’importante opportunità per il territorio ed offrire servizi russian friendly esalterà l’offerta turistica locale”. La proposta progettuale dell'Associazione “Russia Liguria” presentata all’assessore regionale Gianni Berrino durante l’incontro tenutosi a Sanremo si propone di “abbattere le barriere linguistiche che ostacolano lo sviluppo dei flussi e non permettono ai cittadini russi di scoprire e conoscere meglio il territorio ed i servizi offerti, le numerose bellezze storiche, paesaggistiche, culturali, enogastronomiche presenti in Liguria”.

“Per le iniziative del terzo settore è fondamentale la collaborazione ed il sostegno da parte degli stakeholder esterni sia pubblici che privati proprio perché il risultato di un progetto si ripercuote sull’interesse comune”, questo è quanto sottolineato dai rappresentanti dell'Associazione “Russia Liguria” Maria Stepura, Gianluca Di Rocco e Armando Giulio Amoroso.

Tutti i progetti e le iniziative dell’ente sono state molto apprezzate dall’assessore regionale Gianni Berrino che ha espresso la massima disponibilità.