Un centinaio di manifestanti a Tenda a sostegno della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza

Hanno invaso pacificamente Tenda arrivando dai monti, dalla strada, e da Ventimiglia. Un centinaio di persone ieri, domenica 13 febbraio, hanno partecipato al flash mob per la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza davanti al Museo delle Meraviglie.

L'evento è stato organizzato da Associazione Limodoro, Ferro Club Cuneese, Assemblada Occitana Valadas, Pro Natura Cuneo, Looking Around e Associazione Giuseppe Biancheri AGB Ventimiglia. Tre gli obiettivi: sostenere il rafforzamento della ferrovia Cuneo-Nizza, la creazione del Parco Europeo Marittime / Mercantour, e portare solidarietà all'alta valle Roya in agonia. Infatti dopo la tempesta Alex dell'ottobre 2020, il 30/40% dei tendaschi se ne sono andati.

I manifestanti hanno viaggiato in treno. Una parte è scesa alla stazione di Vievola e ha raggiunto Tenda a piedi: un gruppo lungo la route nationale e l'altro attraverso il “Sentier Valléen de la Roya”, il sentiero della valle tra le montagne. Hanno visitato il paese, acquistato e mangiato negli esercizi locali per dare un sostegno concreto alla popolazione.

Una manifestazione significativa a 75 anni dal trattato di Parigi che, il 10 febbraio 1947, sancì l'annessione dei territori di Tenda e Briga alla Francia: “Eravamo tutti lì, non per conquistare ma per solidalizzare. Per un'Europa unita”, commenta Mario Dalmasso, uno dei partecipanti.

Ma le iniziative non si fermano qui. Sabato 19 febbraio ci sarà una camminata gratuita organizzata dalla guida naturalistica Luca Giraudo di Looking Around: “Tenda, tra natura e storia” con ritrovo alle ore 9 alla stazione di Limone e camminata di 2 ore fino a Tenda. Un evento gratuito a favore dell'uso del treno per escursionisti poco allenati e curiosi di natura. Ricordiamo infatti che raggiungere Tenda da Limone sui "treni della neve" è gratuito fino al 27 febbraio 2022.

Sarà possibile rendersi conto dall'alto della devastazione della tempesta Alex in Val Roya. Per informazioni: lucagira64@gmail.com oppure WA 3336678359