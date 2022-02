Covid, il sottosegretario Costa: “Con i No Vax dobbiamo dialogare. Gli atti vandalici? Le tensioni preoccupano sempre” (video)

E’ stata firmato il documento che, a partire da domani, elimina l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Intanto i dati del Covid evidenziano come la Liguria sia nella media nazionale. Secondo i numeri in possesso del Ministero della Salute oltre l’80% dei giovani tra i 12 ed i 19 anni si è vaccinato, percentuale che si attesta al 50 nella fascia tra i 6 e gli 11 considerando sia i vaccinati sia i guariti.

“Circa il 70% delle persone ricoverate o in terapia intensiva è composto da non vaccinati” ha detto il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’. “Serve un’opera di sensibilizzazione verso i cittadini che ad oggi non si sono ancora vaccinati – ha aggiunto - Nei confronti dei ‘No Vax’ ogni evidenza scientifica non produce alcun effetto. Io credo che abbiano ancora un sentimento di paura e preoccupazione verso la vaccinazione. Con questi interlocutori dobbiamo cercare di dialogare e veicolare messaggi positivi, rassicurandoli e mettendo in evidenza i dati su chi occupa le terapie intensive e gli ospedali. Compito della politica è di rinnovare la piena fiducia nella scienza”.

E’ preoccupato degli atti vandalici che, anche nei confronti di mezzi pubblici dei Comuni, si stanno registrando? “Le tensioni preoccupano sempre – ha risposto Costa - Dobbiamo monitorare e vigilare con grande attenzione. In uno Stato democratico le regole vanno rispettate anche quando non si condividono in pieno. Ricordiamoci che queste regole hanno consentito al nostro Paese di avviare un percorso verso la normalità. Il Green Pass introdotto nella fase iniziale è infatti quello strumento che ci ha permesso di riaprire”.

Guarda l’estratto dell’intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it