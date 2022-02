Presentato questa mattina in Questura a Imperia il nuovo Dirigente del Commissariato di Ventimiglia (Foto e Video)

E’ stato presentato questa mattina, negli uffici della Questura di Imperia, il nuovo Dirigente del Commissariato di Ventimiglia. Si tratta di Daniele Barberi, vice questore della Polizia che è in servizio dal 19 gennaio del 1996 e che è al comando del Commissariato della città di confine da due giorni. Laureato in Giurisprudenza a Roma nel ’96, ha conseguito una ‘specialistica’ in scienze delle Pubbliche Amministrazioni 10 anni dopo a Catania.

Dopo una serie di corsi professionali è stato vice Dirigente della Stradale a Novara, dal ’96 al ’99, Dirigente alla Stradale di Udine dal ’99 al 2000 e a quella di Sondrio dal 2000 al 2005. Quindi alla Stradale di Reggio Emilia fino al 2009, vice Dirigente a Milano fino al 2011 e Dirigente fino al 2013. Quindi nuovamente vice a Monza fino al 2015 e nuovamente Dirigente a Milano fino a gennaio scorso.

Nella prima parte della carriera si è dedicato alle questioni sulla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti, principalmente correlati all’abuso di droghe e alcool ma anche con studi alla correlazione tra guida e sonnolenza. Ha ideato progetti come ‘Il salva patente’ e ‘No alcol on the road’, che hanno contribuito a un calo sensibile degli incidenti.

Ha svolto attività di formazione per i docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado ed è stato Comandante della scorta della Stradale al Giro d’Italia U23 nel 2002 e 2003 mentre, nel 2004 lo è stato per quello dei professionisti.

Alla Questura di Milano si è impegnato a favore della sicurezza nel mondo giovanile, concentrandosi nella prevenzione del bullismo e cyber bullismo. Ha anche tenuto conferenze nei centri anziani della provincia milanese per la prevenzione delle truffe.