Camporosso: dal Comune mille auto alla Croce Azzurra per il lavoro al Palabigauda

La Giunta di Camporosso ha approvato la concessione di mille euro alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per il servizio svolto in occasione dell'emergenza sanitaria covid-19 e relativamente alla gestione del polo vaccinale istituito presso il centro 'Falcone' in località Bigauda a Camporosso, anche teatro, ultimamente, delle scritte ad opera dei "no vax".

Luogo in ogni caso fondamentale per la zona quanto a centro vaccinale e punto di riferimento durante questo periodo di pandemia.