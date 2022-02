Bordighera: oggi e domani le repliche del cortometraggio 'Seife' del registra sanremese Riccardo Di Gerlando

Viste le richieste e il numero limitato di posti verrà replicata la proiezione a Villa Etelinda Bishoffsheim di Bordighera, del pluripremiato cortometraggio 'Seife' del regista Sanremese Riccardo Di Gerlando presentato al pubblico con grande successo con il Club Unesco della città matuziana pochi giorni fa.

Oggi e domani alle 15, con un'introduzione storico-teatrale di Francesco Verrando, si passera alla visione ed in seguito si potrà eventualmente partecipare a una visita guidata storica dell'edificio e di alcuni set del film girato in parte proprio nella prestigiosa location. La prenotazione e obbligatoria per le normative vigenti al numero 3880261925.