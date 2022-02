Le Vibrazioni: “La classifica? Non ci interessa, vogliamo solo suonare”

Le Vibrazioni di nuovo sul palco dell'Ariston con “Tantissimo”. Dopo aver debuttato nel 2005 con il brano “Ovunque andrò”, ed essere tornati nel 2018 con “Così Sbagliato” e nel 2020 con “Dov’è” con il quale si sono classificati quarti, il gruppo è al 72° Festival di Sanremo con un “brano rock, energico e incalzante”.

"La canzone parla di un amore per qualcosa che a volte non lo è, parla anche di sofferenze e cicatrici che spesso vengono nascoste dalle mente, ma poi saltano fuori. Bisogna districarsi tra queste strutture che ci bloccano- e aggiunge il frontman Francesco Sarcina - spero sia un invito a fare i conti con se stessi, è difficile, ma a volte bisogna anche chiedere aiuto. In generale, risponde a una semplice domanda: quanta voglia c’è di suonare? Tantissima".

La band al momento si è piazzata in terzultima posizione "Siamo molto soddisfatti - ci scherzano su - Non è il nostro primo Festival, sappiamo che la classifica dice tante cose, ma a noi cambia poco. Noi facciamo questa vita per suonare, delle classifiche, insomma... chissene frega!".

L'omaggio a Stefano D'Orazio: il volto sulla batteria della band

Tanta commozione ha suscitato l'omaggio della band a Stefano D'Orazio, il cui volto è stampato sulla batteria. "D'Orazio è morto di Covid e non si è parlato abbastanza di cosa faceva come uomo per la musica e del ruolo importante che aveva per I Pooh".

Gli altri concorrenti. "Piacevolmente stupiti da Aka 7even"

"Aka 7even, ci ha stupito, ha tanta voglia di cantare senza auto-tune. Blanco anche ha fatto delle cose incredibili e ha dimostrato di stare sul palco. Iva Zanicchi poi ha spaccato!"

La cover straniera di Paul McCartney

Le Vibrazioni saliranno sul palco per la quarta serata Cover con “Live and Let Die” di Paul McCartney, insieme a Sophie and the Giants e il maestro Peppe Vessicchio. "E’ un grande onore suonare questo brano, potevamo solo farlo su questo palco con l’Orchestra. Questo è il brano con cui siamo cresciuti". E aggiungono su Beppe Vessicchio. "Ci è mancato tanto, non vediamo l'ora di vederlo".

"I Maneskin? Grande successo portato soprattutto dall'estero"

Sul successo dei Maneskin e dell'apertura dell'Italia verso il genere rock commentano: "Sono stati consacrati in realtà da un evento estero e questo la dice lunga sul rock in Italia. Adesso c'è un interesse internazionale su qualcosa che accade in Italia, ma se si si fosse davvero aperto il canale del rock, ci sarebbero altre band come noi a suonare qui sul palco dell'Artiston".