Coronavirus: altri 66 positivi oggi nel Principato di Monaco, sono 77 i pazienti in ospedale

Sessantasei nuovi casi positivi di Covid-19 oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio si attesta a 8.703 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Sono 77 i pazienti in ospedale dei quali 2 in terapia intensiva. Sono 76 i guariti di oggi con il numero totale che è di 8.319. Infine sono 238 le persone in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, al 30 gennaio scorso sono state somministrate più di 75.500 iniezioni di vaccino. Il 71% della popolazione residente ammissibile al vaccino ha beneficiato di un ciclo vaccinale completo.

La percentuale scende al 61% per tutte le fasce di età a partire dai 18 anni. Si avvicina all'82% tra le persone di età compresa tra 55 e 64 anni e al 95% tra le persone di età pari o superiore a 75 anni.