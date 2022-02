“Un po' più in là” interpretato da Malika Ayane e “Fino all’alba” da Arisa sono i due brani che si contendono il titolo di inno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Come l’anno scorso, quando si è votato per il logo officiale, il festival di Sanremo è stato protagonista per le Olimpiadi invernali.

I telespettatori potranno votare tra due canzoni online fino al 22 febbraio sul sito ufficiale delle olimpiadi (link qui).