Bordighera: la giunta dà il patrocinio all'evento “Moto in spiaggia”, appuntamento il 12 e 13 febbraio

La Giunta bordigotta concederà il patrocinio alla manifestazione motociclista enduro/cross “Moto in spiaggia” proposta dall'associazione sportiva dilettantistica “Gentlemen Motoclub Bordighera” che si svolgerà il 12 e 13 febbraio. Il tracciato previsto partirà dai Pennoni per trovare il traguardo a Rattaconoigli.

La prima giornata sarà dedicata alla preparazione del tracciato e all'accoglienza dei piloti e accompagnatori con predisposizione dell'area paddock in zona Pennoni che fungerà sostanzialmente da area tecnica.

La seconda giornata riguarderà la gara, con partenza alle 9 del primo concorrente e alle 17.30 quella dell'ultimo.

La giunta ha ritenuto la manifestazione di valenza sociale e sicuramente un appuntamento per gli amanti delle due ruote e dello spettacolo.