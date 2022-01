La Confesercenti Provinciale si unisce alle celebrazioni della giornata della memoria in corso in tutta la Provincia

Il 27 gennaio 1945 veniva liberato il campo di concentramento di Auschwitz rivelando, unitamente alla testimonianze pervenute dai sopravvissuti, le atrocità commesse dall’uomo, nel periodo più buio della storia.

Anche la Confesercenti Provinciale si unisce, oggi 27 gennaio, alle celebrazioni della giornata della memoria in corso in tutta la Provincia, un territorio insignito il 16 novembre 1980 dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini della Medaglia d’oro al valor militare per la lotta resistenziale, per non dimenticare quanto accaduto affinché mai più succeda.