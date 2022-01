I Meduza super ospiti sul palco del Festival di Sanremo: l'annuncio di Amadeus

Ancora una novità per il Festival di Sanremo. Amadeus, approfittando nuovamente del Tg1 ha annunciato che, nella prima serata del 1' febbraio saliranno sul palco i Meduza, gruppo italiano composto dai produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.



Piece of your heart, Paradise, Lose Control, sono solo alcune delle hit house che li hanno fatti conoscere in tutto il mondo. Un altro 'colpo' del direttore artistico della kermesse canora, Amadeus. A Sanremo cresce così l'attesa per la settimana festivaliera, che si preannuncia sempre più piena di musica e novità.