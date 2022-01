La prossima settimana il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022: i presentatori e la giuria

Siamo ormai ai nastri di partenza della Prima Edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Diocesi di Ventimiglia e Sanremo. Il Festival si terrà nei giorni 3, 4 e 5 febbraio, dalle 14.30 alle 19.30, nell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione di Sanremo. Radio Vaticana - Vatican News è la Radio Ufficiale del Festival. Ad affiancare il Direttore artistico Fabrizio Venturi nella conduzione, oltre a Mitch delle Iene, vi sarà il suo grande amico, Gaetano Gennai, appartenente anch'egli alla scuola fiorentina. Autore, presentatore e attore in “Buona Domenica”, nel "Maurizio Costanzo Show”, in “Chi tiriamo in ballo”, condotto da Gigi Sabani, in “Fantastico”, condotto da Pippo Baudo e, successivamente, in "Vernice Fresca" con Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini, Gianni Militello e molti altri artisti toscani. Ha partecipato, inoltre, a “Domenica In” con Carlo Conti, Paolo Brosio, Iva Zanicchi, Cristiano Militello e Raul Cremona.

Per sette edizioni ha partecipato al programma “I Raccomandati”, presentato da Carlo Conti e Moran Atias. Al cinema lo abbiamo visto in “Fuochi d’artificio” di Leonardo Pieraccioni, e, sempre con Pieraccioni, in “Il pesce innamorato”, “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, “Il Professor Cenerentolo” e “Se son rose”. Ha partecipato anche a “Non ci resta che ridere” di Alessandro Paci. Oltre a Gaetano Gennai, nella conduzione, affiancherà il Direttore Artistico anche una dama, Valentina Spampinato, la conduttrice catanese della trasmissione televisiva "Performer Italian Cup", il nuovo talent show di Rai Due. Valentina Spampinato è una figura eclettica nel mondo dello show business, conduttrice, Presidente della F.I.P.A.S.S. (Federazione internazionale performer arti scenico sportive) per la gestione delle arti-scenico-sportive, in ben 36 paesi del mondo. Marta Bucciarelli, il 3 febbraio, sarà la seconda dama nella conduzione della sola giornata iniziale del Festival. Nel corso della sua carriera artistica Marta Bucciarelli ha realizzato varie esperienze in veste di attrice teatrale.

Enrico Ciampalini è il Responsabile di Produzione, scelto dal Direttore artistico Fabrizio Venturi per il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022. Ideatore, produttore e conduttore del format televisivo nazionale "Overture", Ciampalini responsabile di produzione del film di Alessandro Paci “Gli abiti nuovi del Granduca”, prodotto da Cecchi Gori, nonché manager organizzativo del tour di Raf, Gloria Gaynor, Pino Daniele, dei Pooh, Maurizio Vandelli, Le Vibrazioni, Luisa Corna, Antonello Venditti, Ivana Spagna. Il Presidente di Giuria Gianni Testa è affiancato da Paola Maschio, moglie della Rock Star della Christian music italiana Roberto Bignoli, che ha raggiunto la Casa del Signore nel 2018, premiato con cinque premi Unity Awards, conferitigli dall'United Catholic Music and Video Association.La giuria di qualità è composta dal giornalista Enrico Anghilante, da Mariella Masi e Max de Palma. Enrico Anghilante, che fin da giovanissimo ha iniziato a lavorare nel settore web & comunicazione. L'editoria on line lo vede pioniere con www.sanremonews.it agli inizi del 2000. Svolge un ruolo attivo nei settori della comunicazione, management sportivo e culturale ecclesiastico. Mariella Masi, laureata in pedagogia e musica al Conservatorio di Lucca, vanta molte pubblicazioni su riviste internazionali, specializzate in didattica, per le quali ha scritto articoli su temi culturali, pedagogici e musicali. Perfezionata in canto lirico con professionisti di fama internazionale. Max de Palma è stato protagonista in edizioni di “Domenica In”, "La vita in diretta", "La prova del cuoco”," Maurizio Costanzo Show”, "I Fatti Vostri”, “Disco Ring”. È stato, inoltre, premiato al Festival della Televisione Italiana.

Biagio Maimone, Maimone Communication, si occupa del rapporto con i media.

Fabrizio Venturi, considerata l’elevatissima qualità delle 24 canzoni degli artisti in gara, ha istituito altri quattro prestigiosi premi, realizzati dal Maestro Michele Affidato, orafo ufficiale del Festival della Canzone Italiana, che vanno a sommarsi ai trofei ufficiali del Festival creati dal Maestro abruzzese Marco Lombardi, ideato dalla grafica Natache Luciani e realizzato da Spazio Vetro S.R.L fra.lli Lombardi, la trentennale vetreria abruzzese nel settore del vetro, una tra le prime aziende nazionali nella lavorazione del vetro piano.