Sanremo: Amadeus a Messa alla Concattedrale di San Siro riceve la comunione dall'ex collega don Fabrizio Gatta

Amadeus, Lucio Presta e Gian Marco Mazzi a Messa a Sanremo, hanno ricevuto la Comunione da un loro ex collega, Fabrizio Gatta, ora don Fabrizio.

E’ accaduto questa mattina, quando il presentatore e direttore artistico del Festival ha partecipato alla funzione nella Concattedrale di San Siro, nel corso di una pausa dal lavoro di preparazione alla kermesse canora matuziana.

Insieme a Gian Marco Mazzi ha optato per la chiesa del centro matuziano, dove ha officiato la Messa proprio l’ex presentatore, che è stato ordinato sacerdote alcune settimane fa dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta.

Amadeus è stato ovviamente riconosciuto dai suoi fan che, al termine della funzione, non hanno mancato di chiedere un selfie e qualche autografo. Per Amadeus, finita la Messa, un saluto veloce a don Fabrizio e poi via verso l’albergo per il pranzo, visto che nel pomeriggio sono previste altre prove del Festival.

(Foto di Tonino Bonomo)