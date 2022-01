Differenziata a Santo Stefano al Mare: isola ecologica attivata a giugno, Comune valuta nuovi impianti in futuro

L'amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare valuta la possibilità di estendere il servizio di isole ecologiche anche ad altre zone del comune. La prima è stata attivata a giugno 2021, nel centro storico, in via Caterina Conio, realizzata da Amaie Energia per conto del Comune.

Un servizio che è attenzionato perché per quanto funzioni ha fatto emergere alcune criticità, a partire da alcune situazioni di disordine, con sacchetti abbandonati e dal mancato rispetto degli orari per il conferimento. Sono allo studio dei correttivi. L'amministrazione del sindaco Marcello Pallini non si sbilancia in attesa di un quadro più completo sul funzionamento dell'isola ecologica.