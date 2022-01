Sanremo: investe una donna sulla ciclabile e si allontana durante i soccorsi, indaga la Polizia

Risvolto del tutto inaspettato per quello che, all'apparenza, era stato uno dei tanti piccoli incidenti che spesso accadono sulla pista ciclabile.

La Polizia sta indagando per risalire all'identità del ciclista che domenica mattina ha investito una donna nel tratto di ciclopedonale di via Nino Bixio, all'altezza di piazza Bresca.

L'uomo, in un primo momento tranquillamente seduto su un muretto, anche se ferito a una mano ha fatto perdere le proprie tracce mentre il personale del 118 stava soccorrendo la donna che aveva investito. Ora la Polizia è sulle sue tracce, partendo dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.