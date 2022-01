Sanremo: come ogni giorno coda e assembramento per i tamponi in pieno centro (Foto)

Ogni mattina nel cuore di Sanremo si ripete la stessa scena: coda e assembramento in attesa di un tampone.

Siamo tra piazza Colombo e via Palazzo dove tutti i giorni in tanti si ammassano per il test anti covid, che serva per controllo o per il Green Pass "normale".

Una situazione non certo ottimale in un periodo con contagi al picco e, soprattutto, tra persone in attesa di verifica per una eventuale positività.