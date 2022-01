Ceriana punta sulla tecnologia per promuovere il territorio: in arrivo una app con audioguide

Ceriana ha aderito al progetto elaborato da 'Flico' che prevede, attraverso l’utilizzo di una app, di caricare e scaricare audioguide per conoscere angoli nascosti del territorio, con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere la bellezza dei borghi storici, al di fuori dei percorsi tradizionalmente battuti dal turismo di massa.



Una interessante proposta innovativa che per Ceriana inizia con cinque audioguide in punti strategici del territorio: le quattro confraternite (Santa Marta, Santa Caterina, Madonna della Visitazione e Sant’Andrea) più la chiesa Vecchia di San Pietro e Paolo.



Il progetto verrà implementato di anno in anno aggiungendo altri luoghi e si completerà con l’inserimento di tutti i monumenti, storie, leggende, eccellenze gastronomiche, tradizioni che Ceriana offre.

In prossimità di ciascun punto verranno installati dei cartelli che indicano il nome del luogo e riportano un barcode che, una volta visualizzato, consentirà di ascoltare una voce recitante che accompagna e spiega il percorso.



Le attività sono a buon punto, gli organizzatori producendo i testi e le foto. Appena la sarà tutto operativo verrà organizzato un evento di presentazione del progetto, con visita guidata e prova della app.