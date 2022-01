Santo Stefano al Mare: un fedele lamenta l'eccessiva lunghezza delle prediche durante la Santa Messa (Foto)

“Grazie! I messaggi anonimi sono inquietanti, tanto più se ti vengono offerti come auguri a Capodanno. È come tirare la pietra e nascondere la mano!”

E’ l’ironico commento che, don Umberto Toffani parroco di Santo Stefano al Mare ha affidato ai social network, dopo aver trovato sulla porta della canonica, un curioso biglietto di un anonimo fedele, che lamentava l’eccessiva durata delle prediche, durante la messa.

“Devi fare le prediche più brevi” è scritto sul biglietto, che prosegue “Massimo 10 minuti non mezz’ora e devi parlare del Signore, non delle barzellette, capito?”. Un messaggio scritto in stampatello su un foglietto, sul quale don Umberto ha preferito ironizzare, anche se sembra davvero incredibile che qualcuno abbia il tempo e la voglia di contestare la durata delle prediche durante la Messa.

Il post pubblicato da don Toffani ha generato moltissimi commenti da parte della comunità locale.