Sanremo: computer bloccati per un'ora al centro tamponi di Bussana, coda di auto fino ad Arma di Taggia

Questa mattina lungomare di Bussana nuovamente invaso dalle auto in coda dirette al centro tamponi, a causa di un problema sui computer di Asl 1. Il servizio è rimasto bloccato per poco più di un'ora, portando all'accumularsi di vetture.

Almeno 150 all'interno del posteggio e circa 80 sulla strada esterna. Il personale di Amaie Energia, da giorni, porta avanti la gestione del traffico in ingresso al posteggio. Di fronte allo stop del servizio tamponi, le auto sono state incolonnate lungo una corsia e lasciando l'altra corsia, come via di transito. Alla fine la coda di mezzi è arrivata fino all'incrocio con la Fortezza, al confine con Taggia.

Una situazione critica ma che non ha generato problemi di ordine pubblico al di là del malcontento delle persone ferme in auto per diverse ore. Nel frattempo il servizio di registrazione dei tamponi ha ripreso ma ci vorrà ancora del tempo per smaltire la lunga coda.