Vasia: incendio stanotte in un'abitazione di Pantasina, gravi i danni alla struttura ma nessun ferito

Una abitazione in legno è andata parzialmente distrutta, questa notte, da un incendio divampato per cause ancora in via d’accertamento, probabilmente dal riscaldamento di una canna fumaria o da un corto circuito.

Il fatto è avvenuto a Pantasina, all’interno del Comune di Vasia. E’ stato uno dei residenti a dare l’allarme e a iniziare le operazioni di spegnimento con un estintore e dell’acqua. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Imperia, tra le 23.30 e le 2.30, spegnendo le fiamme e poi bonificando l’abitazione.

I danni sono particolarmente ingenti ma, per fortuna, non si sono registrati feriti.