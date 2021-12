Sanremo: rilievi con il drone in via Roma per fare chiarezza sul grave incidente della vigilia (Foto)

Gli agenti della Polizia Locale hanno messo in campo anche la tecnologia per ricostruire nel minimo dettaglio l'incidente della vigilia di Natale all'incrocio tra via Roma e via Asquasciati. Ancora in gravi condizioni e in prognosi riservata l'uomo falciato da una Smart all'intersezione tra le due vie.

Questa mattina, sotto gli occhi del vice comandante Fulvio Asconio, gli agenti hanno svolto tutti i rilievi necessari per fare la massima chiarezza sulla dinamica e per accertare le responsabilità. In loro supporto anche l'occhio elettronico del drone certificato ENAC del quale è dotato il comando matuziano.

Un grande aiuto è arrivato anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che hanno immortalato il momento dello schianto.

Presente sul posto anche la 'squadra' dei nuovi agenti assunti di recente per rafforzare l'organico della Polizia Locale e che hanno così potuto sperimentare in prima persona le operazioni di preciso rilievo a seguito di un grave incidente e la gestione del traffico (fermato per pochi minuti quando il drone era in volo) in un incrocio tra i più trafficati in città.