Sanremo: termina il 2021, il bilancio del Presidente del Consiglio Il Grande e le speranze per il 2022

Bilancio di fine anno del Presidente del Consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande. Una fine 2021 che coincide anche con la metà del secondo mandato del Sindaco Alberto Biancheri.

“Si sono create gravi situazioni a causa del Covid – ha detto Il Grande – con il cambio delle abitudini nel modo di comportarsi all’interno del Comune e con le sedute del Consiglio che, per molti periodi, si sono svolte in videoconferenza. Siamo tornati in presenza e, con il nuovo rialzo dei contagi di riproporlo oggi via web e vedremo come procedere nell’anno nuovo”.

Alessandro Il Grande si occupa molto da vicino della sicurezza. Non solo Covid ma anche quella relativa al crimine con l’installazione di molte telecamere in città. “Il problema della microcriminalità è forse passato in secondo piano per il Covid, ma dobbiamo elogiare tutte le forze dell’ordine compreso il nostro comando di Polizia Municipale, per i controlli del territorio. Per la sicurezza, proprio in questi giorni abbiamo installato le colonnine sulla ciclabile, ma anche con molte telecamere che oggi sono circa 70. Con l’ultimo lotto siamo arrivati a 400 e possono essere visionate da tutte le forze dell’ordine ma dobbiamo sempre pensare alla loro manutenzione, affinchè siano sempre operative”.

C’è anche un’ulteriore novità, visto che per il 2022 il Comune sta partecipando a un bando per altre installazioni: “Abbiamo presentato in questi giorni un progetto, per ampliare il sistema nonostante siamo forse il comune più videosorvegliato d’Italia. Pensiamo a ulteriori 200 telecamere e vogliamo potenziare quelle zone che hanno ancora carenze. Vogliamo che la città sia sempre più siucura”.

Sul piano turistico, visto che lei è anche albergatore, come è la situazione in città per le feste: “Abbiamo avuto molte disdette per i giorni di Natale mentre, per fine anno abbiamo l’80% di occupazione e quindi speriamo in un Capodanno migliore”.