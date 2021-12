Confindustria Imperia punta sul 2022 per rilancio e ripartenza, Amerio: “Saranno anni importanti, serve fare squadra per un obiettivo comune”

Nel momento dell’anno dedicato ai bilanci e alle previsioni per l’immediati futuro, Confindustria Imperia guarda al 2021 senza dimenticare anche gli aspetti positivi che hanno caratterizzato il mondo delle imprese di zona.



Non è un segreto la difficoltà incontrata da molti imprenditori, ma alcuni sono stati in grado di navigare in acque tranquille e qualcuno ha anche fatto registrare il segno ‘più’. E, per il futuro, c’è grande aspettativa per i fondi del PNRR e per il lavoro di squadra che potrà riportare in alto l’economia di zona.



“È stato un anno molto complesso con una nota positiva di ripartenza e di ritorno alle attività lavorative normali - commenta ai nostri microfoni Barbara Amerio, presidente di Confindustria Imperia - tra i nostri associati alcuni hanno avuto penalizzazioni dal periodo covid, altri hanno mantenuto, se non aumentato, i fatturati. I dispositivi hanno funzionato, abbiamo portato fondi sul territorio oltre a seguire le evoluzioni della cassa integrazione che ha toccato diverse aziende”.



Quali le prospettive per il 2022? “Stiamo monitorando gli strumenti per il rilancio e la ripartenza - risponde la presidente di Confindustria Imperia - saranno anni importanti per le associazioni, per lavorare insieme, per far arrivare sul territorio gli aiuti previsti dal PNRR. Dobbiamo fare squadra con un obiettivo comune”.