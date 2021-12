"Streglio il Grande" il regalo di Natale da Galup agli amanti delle eccellenze made in Piemonte

“Streglio il grande” è la sorpresa di questo Natale per tutti gli amanti dei dolci e delle eccellenze del Piemonte. Era la fine del mese di settembre quando Galup acquisiva il marchio Streglio, storica azienda famosa per la sua produzione di gianduiotti, cremini, praline e gelatine di frutta. Quella data e quel momento hanno segnato un punto di svolta, l’inizio di un nuovo grande progetto da realizzare: ridare splendore ad un brand fortemente legato alla storia di Torino ma anche a quella della pasticceria e della cioccolateria italiana.



"Il profondo senso di appartenenza al nostro territorio, la costante ricerca della perfezione nel proporre le migliori ricette della tradizione, la semplicità dei sapori autentici sono i valori che accompagnano da sempre la storia di Galup; gli stessi valori che ritroviamo nel nuovo percorso tracciato per Streglio e che, siamo certi, consentiranno a questo prestigioso marchio di guardare lontano e diventare un punto di riferimento nel mercato dolciario d’eccellenza – dichiara Giuseppe Bernocco, presidente Galup - L’opportunità di raccogliere e donare nuova vita alla preziosa eredità di Streglio è per noi motivo di grande orgoglio. Stiamo affrontando questa nuova e importante sfida con passione e dedizione, nell’assoluto rispetto del passato e delle radici dello storico marchio".

Un percorso che in questi giorni, a ridosso del Natale 2021, si concretizza in una vera e propria sorpresa: “Streglio il grande”. L’omaggio a un marchio storico, appositamente creato per questo fine anno, è infatti rappresentato da una referenza di gamma premium, realizzata con lavorazione interamente artigianale con cioccolato gianduia e presentato in confezioni numerate e incartate a mano. Una Limited Edition – di soli 400 pezzi – che fa di “Streglio il grande” il primo passo verso un futuro, molto prossimo, fatto di innovazione e ricerca ma che vuole mantenere le proprie radici in quella tradizione e storia che hanno connotato il lungo percorso del marchio piemontese.



Un nuovo logo – che si ispira al font calligrafico del passato ma che ne costituisce anche la nuova immagine rielaborata con un disegno originale dal portamento leggiadro ed elegante, racconta “Streglio il grande” per il quale il blu diventa cromia primaria e la denominazione “Rinomata Fabbrica”, dicitura quanto mai innovativa per un laboratorio nato agli inizi del ‘900, è oggi arricchita dal simbolo cittadino per antonomasia: il toro rampante di Torino.



“Streglio il grande” è disponibile presso gli store Galup di Torino e Pinerolo, presso Eataly Lingotto. Una sorpresa, forse ancor più un omaggio ad un territorio e alle sue eccellenze, secondo quel comune sentire, che ormai da anni guida il cammino di Galup, che con questo nuovo progetto scende in campo per creare un domani che è già oggi, per ridonare sapore a una tradizione mai persa e per dare un appuntamento a tutti gli amanti delle golosità: il 2022 sarà certamente portatore di nuove sorprese, veri e propri regali per tutti gli estimatori del cioccolato.