Il Covid cresce all'estero e crollano le prenotazioni dei turisti stranieri nel ponente: per ora ci 'salvano' gli italiani

Crollo di prenotazioni straniere, proprio nelle ultime ore: è questo il trend alberghiero delle ultime ore, ovviamente a causa della recrudescenza del Covid, soprattutto in alcune nazioni europee che hanno letteralmente ‘chiuso’, anche con il lockdown.

Se, negli ultimi giorni, le previsioni degli operatori turistici erano tutto sommato ottimistiche, oggi la situazione è cambiata. C’erano già alcune disdette di stranieri, ma gli italiani (in particolare dal Nord-Ovest della penisola) stanno mantenendo alta l’attenzione sulle vacanze in riviera per Capodanno e l’Epifania.

Gli albergatori chiedono maggiori controlli, per potersi presentare ai turisti nelle migliori condizioni possibili. Secondo gli operatori del settore, infatti, servirebbe una maggiore attenzione alla richiesta del ‘Green Pass’ nei bar e nei ristoranti.

“Per fine anno stiamo ricevendo buone prenotazioni, soprattutto da italiani – ci ha detto il presidente di Federalberghi, Silvio Di Michele – e, ovviamente, rispetto all’anno scorso la situazione è migliore visto che 12 mesi fa c’era tutto chiuso è facile dirlo. Però siamo moderatamente soddisfatti, augurandoci di non dover chiudere all’ultimo momento, vista la situazione dei contagi che sta peggiorando”.

Saranno quindi i turisti italiani, in particolare da Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna (senza disegnare qualche ligure) a ‘salvare’ un Capodanno che, seppur con toni piuttosto mesti, cercherà di cancellare quello a cavallo tra il 2020 e il 2021, che ci ha visti chiusi in casa tra coprifuoco e locali serrati a doppia mandata per il Covid.

Quest’anno va un po’ meglio ma, le pessime novità sul virus che arrivano dai paesi stranieri, non aiutano di certo il turismo. Anche molti francesi stanno iniziando a disdettare le camere prenotate per festeggiare il nuovo anno nella nostra provincia e i timori tra gli operatori crescono. Anche per il prossimo Festival, ormai alle porte.