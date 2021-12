Sanremo: due giornate di orientamento nella sede coordinata del 'Marconi'

Nella sede di Sanremo dell'IIS 'G. Marconi' in piazza Corridoni 3, questo finesettimana si svolgerà un doppio incontro di orientamento per gli studenti delle scuole medie che desiderano approfondire il mondo dell'energia elettrica e delle comunicazioni a distanza.

Venerdì dalle 15 alle 17 i docenti e i tecnici della sede di Sanremo proporranno l'evento SMART LAB, un'esperienza di vera immersione nei laboratori dell'Istituto: i ragazzi delle medie si potranno cimentare nella progettazione e realizzazione di un impianto simulato per la distribuzione dell'energia nelle abitazioni, sempre più connesse e smart, con l'avvento delle tecnologie domotiche. Inoltre gli alunni potranno partecipare direttamente alla costruzione e alla programmazione di un robot inseguitore, un modello ingegneristico applicato sia nei sistemi dei robot mobili autonomi collaborativi, che assistono nelle lavorazioni i tecnici dell'industria 4.0, sia nelle moderne soluzioni di guida automatica intelligente per il trasporto collettivo su traccia, che sostituiranno progressivamente i tram su rotaia.

Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, sempre nella sede di Sanremo, si svolgerà l'OPEN DAY che prevede un incontro con i docenti dell'istituto per informazioni sui percorsi didattici offerti: il corso Tecnico Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni e il corso Professionale Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica per impianti civili e industriali, articolazione elettrotecnico/elettronico. La visita sarà completata da un tour dei laboratori tecnici e professionali dove sarà possibile vedere il robot umanoide NAO in azione, una piattaforma didattica con caratteristiche uniche che può afferrare oggetti, spostarsi, ballare, esplorare una stanza, interagire con le persone ed esprimere emozioni.