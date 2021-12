L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 10 al 17 dicembre

ARIETE: Tra versamenti da effettuare, strenne da comperare, attività da far quadrare, normative facenti incavolare avrete un diavolo per capello ma non siate pessimisti perché alla fin fine la spunterete. Una persona che ben conoscete farà salire i fumenti mentre una gratificazione proverrà da chi meno ve lo aspettavate. Unico neo una notizia allibente o la scoperta di una vostra marachella. Attenti a non spaccare oggetti! A Santa Lucia fate incetta di noci, miele e torrone!

TORO: Tante saranno le cose che preoccuperanno e tante quelle che si risolveranno… Insomma se ben seminerete ben raccoglierete: molto dipenderà da voi, dalle esperienze maturate e dal modo in cui imposterete un andazzo amoroso o professionale… Un successo farà gioire un avvilimento penare ma nel complesso non vi potrete lamentare a parte dei corrucci spettanti un amico o familiare. Nell’acquisto dei doni natalizi rammentate di comprare una strenna per una persona speciale.

GEMELLI: Giove quadrato al Sole propina un viavai di entrate, uscite, cosette da variare, bugiardelli da smascherare. Tenete pure sotto sorveglianza le proprietà private, non prestate nulla a chicchessia e mitigate i guizzi di malinconia poi rammentate che il conto alla rovescia inizia e se non avete ancora ultimato la corsa ai regali converrebbe affrettarvi prima di trovarvi, nella calca, a boccheggiare… Indisposizioni vaganti, legamenti o qualche capogiro costringeranno a mollare il tiro!

CANCRO: I giorni antecedenti al Natale appaiono frenetici e soltanto lontanamente ipotizzare di riposare o spaparanzare è pressoché impossibile causa impedimenti non dipendenti dalla vostra volontà. Un eccesso di stress vi porterà a sbottare rimanendo nel contempo nauseati di chi si innalza ad onnisapiente e poi brindate all’ostacolo sormontato perché, per un fiocco di neve squagliato, scamperete un pericolo o un guaio. In tempi brevi rivedrete qualcuno che magari abita lontano.

LEONE: Preparatevi a depositare, sotto il tradizionale alberello, i sogni più belli: con il benestare delle fulgide stelline un paio potrebbero avverarsi facendovi toccare quella minima porzione di felicità ampiamente meritata… Soprassedete dunque su grettezze e trivialità a favore di una disponibilità che verrà, magari da posteriori fonti, equamente ricambiata. Riceverete inoltre, in anticipo, dei bei pensierini. Inclinazione a spaccare stoviglie, gingilli, palline o lucine.

VERGINE: Alle prese con astri monelli cozzerete contro la cafoneria e la sfrontatezza altrui constatando rallentamenti in un affare, chiamata o telefonata… Limitazioni, clausole, rendiconti o restrizioni impediranno di esser della vostra esistenza padroni, cozzando contro oggettività aguzze come la punta di una montagna. Ma non demoralizzatevi perché una allettante sorpresina vi attende in sordina. Il 13 dicembre, come talismano naturale, appendete una ghirlanda al vostro portale!

BILANCIA: I giorni che precedono il Natale vi vedranno spettatori o protagonisti di accadimenti burleschi, un imprevisto indisporrà chi già per natura è sensibile, emotivo o vulnerabile, mentre, quasi in simultanea, un altro accadimento farà tirare un lungo sospiro di letizia o di sollievo! I prossimi dì comunque vi vedranno assai indaffarati e snervati…. Il 12 sera collocate sul davanzale un piatto con frutta, dolci e fieno: Santa Lucia gradirà e nel realizzare un desiderio vi aiuterà.

SCORPIONE: State in guardina perché saranno in tanti a interpretare il ruolo dei tonti furboni e soltanto affilando l’arma del sospetto e liquidando la sventatezza, uscirete vincenti o non totalmente perdenti, da faccende più intricate di una matassa lasciata incustodita tra gli artigli di un gatto … Le finanze andranno salvaguardate e gli acquisti soppesati anche se un capriccio ve lo concederete. Sarà inoltre di buon auspicio, a Santa Lucia, appendere un rametto di vischio nella stanza dove maggiormente soggiornate.

SAGITTARIO: Il preludio natalizio sarà concitato, rigurgitante di sorprese ed attese al punto di passare velocemente dalle stelle alle stalle. La prevalenza di taluni aspetti planetari sparpaglierà inghippi, perplessità e amenità sul palcoscenico di una vita dove di gente che recita falsamente ne avete le scatole piene ma grazie ad un appoggino impensato riuscirete in un intento agognato. Se festeggiate il compleanno sappiate che sarà assai inusitato e a Santa Lucia accadranno cose strane.

CAPRICORNO: Trafelati e intronati vorrete stare lontano mille miglia da tutto il caos che precede il Santo Natale invece, guarda caso, vi toccherà correre a destra e a manca, sopportare tipi più indigesti di un capitone o far buon viso a cattivo gioco per non litigare. Però su con il morale perché molto presto riceverete una bella novella o riabbraccerete un essere caro. Le articolazioni scricchioleranno, le infiammazioni abbonderanno ma con un po’ di attenzione gli acciacchi si sminuiranno.

ACQUARIO: Ancora pressati dall’ingerenza di Saturno avrete l’impressione di camminare sui carboni ardenti o scontrarvi con tanta di quell’imbecillità dal non capire più dove stia il confine tra normalità e anormalità… Però vi riscatterete e, alla faccia del summenzionato pianeta, vincerete una causa personale mentre, in amore, spaziate con fantasia, rinverdite la sessualità e mitigate i nervetti sia nel trattare con familiari zucconi che con un partner nervoso o bizzoso.

PESCI: Con il primo quarto di Luna che il giorno 11 sfoggia nella vostra costellazione riuscirete, proprio all’ultimo istante, a risolvere un fastidio attanagliante e a riprendere un pochettino in mano le redini di una delicata questione. Si profilano altresì giornate pepate e talmente incasinate dal rinvenire esiguo spazio per il trastullo. Se reputate che la sfiga perseguiti resistete, anzi contrastatela posando, vicino all’alberello, tre spicchi d’aglio insieme a dell’agrifoglio.

Con la speranza che le stelle, l’asinello e Santa Lucia, tante rogne se le portino via…