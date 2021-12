Morto all'ospedale di Sanremo il 48enne Max Pace: era in terapia intensiva colpito dal covid e non vaccinato

È morto questo pomeriggio all'ospedale di Sanremo il 48enne Massimiliano Pace, conosciuto da tutti come 'Max'.

Era ricoverato da diversi giorni in terapia intensiva, colpito dal covid. Poi le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo di oggi.

A Sanremo tanti lo conoscevano per la sua attività alla Caletta del Bagnino. Fisico poderoso e in salute, apneista per passione, era anche un forte antagonista delle misure governative anti covid e non si era voluto vaccinare.



Amato e conosciuto da tutti in città, in queste ore tanti amici e conoscenti lo stanno piangendo con messaggi di cordoglio sulle pagine social.