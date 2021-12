Ventimiglia: inaugurato questa mattina nella città alta il nuovo parco giochi medievale in zona 'Colla' (Foto e Video)

E’ stato inaugurato questa mattina, nella città alta di Ventimiglia, il parco giochi per i bambini che era chiesto da tempo dai residenti del borgo antico frontaliero.

Un progetto che è stato seguito dal Consigliere Massimo Giordanengo (delegato al centro storico), in collaborazione con diverse associazioni e comitati della città alta. La costruzione del parco è stata possibile grazie alla Marina Development Corporation, che fa capo all’imprenditore olandese Robert Thielen e che è controllata dal fondo di investimento ‘Bdf’.

La Mdc ha infatti messo a disposizione le strutture, tutte in tema medievale, mentre il Comune ha esclusivamente rimesso in sesto l’area nei pressi della piazza della Cattedrale, in zona Colla. All’inaugurazione, a cui hanno preso parte le massime autorità civili, religiose e militari, hanno partecipato anche alcuni alunni della prima e seconda elementare della scuola della città alta. A tutti gli alunni delle elementari dalla Marina di Ventimiglia è stato inoltre, donato il libro del 'Corsaro Nero'.

"Veramente interessante da parte di questa società, ha sottolineato il sindaco Gaetano Scullino, quello che sta facendo per la città. Primi tra tutto gli investimenti enormi che sta predisponendo a favore di Ventimiglia. Una volta terminati questi impegni imprenditoriali la città cambierà completamente immagine e sarà molto più turistica con più alberghi, posti residenziali, campus, scuole e altro. Il dottor Thielen oltre a interessarsi della parte finanziaria e imprenditoriale ci sta riservando delle iniziative a favore della nostra collettività. Ha fatto la scultura del Corsaro nero, i libri del Corsaro Nero e oggi ci regala questo piccolo ma significativo parco giochi per i bambini del centro storico. A lui va il nostro ringraziamento per l'attenzione che riserva a Ventimiglia. A breve inizieranno i lavori e quindi inizierà l'impegno finanziario che Thielen riserva alla città e siamo molto favorevoli".