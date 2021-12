Controlli anti covid in provincia: 339 persone identificate e 6 sanzioni. Chiusa un'attività a Imperia

La Polizia ha messo in atto martedì una serie di controlli coordinati interforze, sia nel centro cittadino di Imperia che in alcuni comuni della provincia, volti al rispetto della normativa emanata per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’articolato dispositivo di controllo del territorio, composto da diversi equipaggi della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e Provinciale, ha effettuato capillari controlli nelle piazze e nelle strade di questo capoluogo maggiormente frequentate, nonché negli esercizi commerciali e sui mezzi di trasporto locali.

I controlli hanno riguardato la verifica di aspetti quali il rispetto delle prescrizioni di sicurezza, delle capienze e della corretta tenuta della documentazione. Controlli specifici, estesi anche agli avventori, sono stati svolti per verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, dal corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale al possesso di regolare green pass.

Nel corso del servizio, sono stati effettuati numerosi posti di controllo in vari punti della città e in provincia, durante i quali sono state identificate complessivamente 339 persone, quattro delle quali sanzionate ai sensi del D.L. 52/2021.

Sono stati anche controllati 29 esercizi pubblici, con due sanzioni per inosservanza delle prescrizioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19.

In particolare, nell’ambito del servizio mirato a Imperia, è stata emessa una sanzione e disposta la contestuale chiusura provvisoria, per la durata di cinque giorni, di un’attività nell’area del luna park di Calata Anselmi, a seguito dell’accertamento del mancato possesso del Green Pass da parte di un dipendente.

I controlli, con il concorso di tutte le Forze di Polizia e delle Polizie Locali e Provinciali, continueranno e saranno intensificati su tutto il territorio della provincia di Imperia, in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.