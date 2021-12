Questa micina è stata abbandonata in un posteggio ad Arma di Taggia, vicino ad un noto centro commerciale. Piangeva e cercava di richiamare l’attenzione della gente. Una volontaria l’ha presa e messa in sicurezza. È buona e dolce, cerca le carezze e ha veramente bisogno di una casa e che nessuno più l’abbandoni. Viene data sterilizzata e dopo visita preaffido.Per tutte le informazioni per poterla adottare potete telefonare a Sara al 328-3322608