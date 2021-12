Imperia: manifestazione dei Radicali che divono 'No' alla candidatura di Claudio Scajola in Provincia (Video)

Radicali di Imperia contro la candidatura di Claudio Scajola alle elezioni provinciali. Gli esponenti del partito, Gian Piero Buscaglia e Igor Boni, hanno evidenziato motivi d’opportunità o inopportunità politica della ripetuta candidatura.

“Di un personaggio - ha detto Buscaglia - alla ribalta del potere da mezzo secolo, preceduto dal fratello e dal padre, continuato dal nipote: già sindaco negli anni ’80 e ’90, coinvolto nella pesante vicenda giudiziaria del Casinò di Sanremo, che la mafia vera voleva usare come centro di riciclaggio; più volte ministro e principale protagonista in più avvenimenti che han segnato la vita del paese. Oggi è candidato unico alle Provinciali e già anticipa che dovrà ricandidarsi Sindaco nel 2023 per finire il proprio mandato di Presidente Provincia. Gli ex avversari alle Comunali 2018 e Regionali 2020 son divenuti suoi alleati. Neppure Putin o Lukashenko vantano tale anzianità di potere”.