La Lavanda della Riviera dei Fiori® ospite alla Fiera del Vino di Andora e ad “Artigiano in Fiera” a Milano

Due importanti manifestazioni nazionali avranno fra i partecipanti il Progetto Lavanda della Riviera dei Fiori® nel mese di dicembre. Domani si comincia con la Fiera del Vino di Andora, manifestazione che da 24 anni presenta il meglio dell’enologia del Nord Italia. Infatti, alla fiera parteciperanno non solo cantine liguri ma anche piemontesi e lombarde.

Nello specifico, i prodotti della Lavanda della Riviera dei Fiori® troveranno spazio in due stand; il primo riguarda quello dell'azienda agricola Oro & Blu di Stellanello mentre l’altro è lo stand istituzionale del progetto che promuoverà, in particolare la Lavanda Officinalis Imperia®, varietà priva di canfora e particolarmente adatta per l’uso alimentare. Grazie ad una collaborazione con la gelateria Perlecò di Alassio, già partner dell’Associazione, verranno proposte la cioccolata calda alla lavanda, il “Guttin d’Arasce”: la golosa bevanda a base di cioccolata alla lavanda, caffè e panna montata e crêpes nelle varianti classiche o farcite con crema a base di 'Lavanda Imperia'.

La manifestazione sarà ospitata a Molini di Andora, cornice affascinante particolarmente adatta al clima prenatalizio e vedrà una sessantina di stand. La Fiera del Vino di Andora è organizzata dal Comune di Andora in collaborazione con la Cooperativa Ortoflorofrutticola Andorese nella cui sede è presente un corner dove trovare tutti i prodotti realizzati con le varie specie del progetto Lavanda della Riviera dei Fiori. Una possibilità per cercare regali di Natale originali e realizzati con uno dei prodotti simbolo del Ponente Ligure.

Da oggi al 12 dicembre, invece, i Baci della Riviera dei Fiori della pasticceria La Riviera di Alassio saranno presenti a “Artigianato in Fiera” a Milano. Si tratta di una importante manifestazione dedicata a valorizzare il meglio della produzione e della trasformazione agricola e artigianale italiana.

Ma quali sono le caratteristiche dei Baci della Riviera dei Fiori? Il classico dolce della tradizione alassina viene rivisto con un tocco di originalità e freschezza. Un impasto morbido, realizzato senza l’utilizzo di prodotti animali, adatto anche alle persone intolleranti a latticini e uova, con una delicata farcia aromatizzata alla Lavanda Officinalis IMPERIA, la varietà ideale per l’utilizzo alimentare. Si tratta di prodotti artigianali che non contengono conservanti, molto apprezzati dal pubblico nel corso di questo 2021.

Anche in questo caso, un ottimo spunto per proporre un regalo originale e di qualità con cui stupire amici e parenti.