Ospedaletti: ordinanza del Sindaco Cimiotti, da domani mascherina obbligatoria anche all'aperto

Il Sindaco di Ospedaletti, vista la situazione relativa al Covid, ha emanato l’ordinanza che obbliga l’uso della mascherina anche all’aperto.

Dovrà essere indossata, da domani al 30 dicembre, negli orari compresi tra le 10 e le 22. Il 31 dicembre dalle 10 del mattino a e fino alle 4 del mattino del 1° gennaio.

Dal 1° gennaio al 9, invece, tornerà la fascia compresa tra le 10 e le 22. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i minori di età inferiore ai sei anni;

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;

- le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo

- i soggetti che svolgono attività sportiva.

Restano le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento.