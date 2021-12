Camporosso: l'8 dicembre allo Zaccari il 1° Memorial "Mircko Salvaterra"

Mercoledì 8 dicembre la Polisportiva Vallecrosia Academy organizzerà "Famiglie in campo", il 1° Memorial "Mircko Salvaterra", al centro sportivo Raoul Zaccari a Camporosso. Dalle 10 alle 17, si terranno una serie di incontri tra le varie annate per trascorrere una giornata in famiglia sul campo da gioco, mentre alle 11, sempre presso la struttura sportiva, sarà celebrata una santa messa in ricordo di Mircko Salvaterra, membro del sodalizio ma soprattutto un amico, ad un anno dalla sua scomparsa.



"Al termine, per chi lo desidera, vi sarà la possibilità di consumare il pranzo presso la struttura.La giornata si concluderà con uno speciale incontro tra i mister e i genitori. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata e la santa messa sarà celebrata nella chiesa di Bordighera Alta" - spiegano dalla Polisportiva.