Andora: 15 migranti sorpresi nascosti in un mezzo pesante sulla A10, alcuni si dileguano nei boschi. Erano diretti a Ventimiglia

Il rumore insolito nel retro del proprio mezzo pesante e così, una volta aperto lo sportellone, ecco apparire alcuni volti spaventati di migranti.

E' l'ormai sempre più usuale scenario a cui assistono gli autisti di mezzi pesanti che transitano sulla A10 in direzione del Confine di Stato, quello stesso a cui si è trovato di fronte un autotrasportatore di nazionalità straniera nel pomeriggio odierno.

La segnalazione è stata fatta giungere alle Forze dell'ordine dall'area di sosta Rinovo Nord, all'altezza di Andora. In totale i viaggiatori di fortuna sarebbero stati una quindicina, ma gli uomini della Polstrada giunti sul posto ne hanno potuti identificare poco meno della metà: alcuni, pare nove persone, si sarebbero dileguate nei boschi circostanti.

Ancora incerta la nazionalità dei soggetti individuati nel retro del tir, così come il luogo da cui avrebbero cominciato la loro avventura sul mezzo.

Gli agenti hanno così provveduto all'identificazione dei migranti rimasti sul posto dando il via a tutte le pratiche necessarie per la loro collocazione, mentre il personale sanitario ha eseguito i tamponi ormai di rito per verificare eventuali positività al Covid19.