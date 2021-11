Ventimiglia: 75enne muore questa mattina, ieri aveva fatto il vaccino. Asl segnala il fatto all'Aifa

Una donna di 75 anni, residente nel distretto sanitario ventimigliese, è morta questa mattina per cause ancora in via d’accertamento.

La donna aveva ricevuto ieri, nell’hub di Camporosso, la terza dose del vaccino, necessaria per via della sua appartenenza alla categoria degli ultrafragili, visto che la paziente era diabetica e ipertesa.

Uscendo dal centro vaccinale la donna non ha accusato alcun sintomo ma, questa mattina è stata trovata esanime nella sua abitazione dalla figlia, che ha chiamato i soccorsi ma per la 75enne non c’era più nulla da fare.

Ovviamente, come da prassi sono in corso la segnalazione all’Aifa e gli accertamenti per stabilire un’eventuale correlazione del vaccino col decesso.