Sanremo: 35 anni di attività nel mondo dei motori, Claudio Berro ospite del Panathlon Club provinciale

Grande interesse per il convivio del mese di novembre, organizzato dal Panathlon Club Imperia Sanremo all’Hotel Bel Soggiorno di Sanremo che ha avuto come ospite Claudio Berro.

Dopo il saluto, il presidente del club Angelo Masin che ha ringraziato tutti gli intervenuti e i soci Panathleti, ha introdotto il relatore della serata, Claudio Berro tracciandone il profilo della sua attività: 35 anni di attività nel mondo dei motori, dalle prime esperienze nel mondo dei rally come copilota in Peugeot fino alla chiamata di Jean Todt in Formula Uno prima come Team Manager e successivamente come direttore delle Relazioni Esterne e Comunicazione in Ferrari, per passare successivamente a dirigere il reparto corse della Maserati e dal 2009 presso la Lotus Cars per la riorganizzazione del reparto corse.

Particolarmente apprezzati da tutti gli intervenuti le esperienze e gli aneddoti raccontati da Claudio Berro sul magico mondo della Formula 1, i rapporti avuti con i piloti Michel Schumacher, Kimi Raikkonen, Eddie Irvine, Rubens Barrichello corredati da un bellissimo filmato che ha ricordato i fantastici successi di quegli anni della “Rossa”.

Il saluto del presidente Angelo Masin, a conclusione della serata con le sentite parole di apprezzamento a Claudio Berro per la disponibilità e la consegna del Crest del Panathlon Club Im-Sanremo con la seguente dedica: Tecnico, Dirigente, Manager, vanto dell’Italia e del nostro territorio.