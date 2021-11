Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 22 novembre a domenica 5 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE

SANREMO

9.00. Passeggiata urbana a cura dell’Associazione ‘Cuore in Movimento’ con partenza da Santa Tecla Pian di Nave con percorso cittadino verso Boscobello - 7 km.ca. brevi salite, 50 mt dislivello (i dettagli a questo link)

IMPERIA

9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico, fino al 27 novembre

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



11.00-13.30. ‘1 giorno, 1 cuoco, 1 ricetta antispreco’: 5 cuochi di fama si avvicendano per regalare ai visitatori una pausa caffè ecoresponsabile con ricette ‘zero sprechi’ da degustare con posate commestibili. Museo oceanografico, fino al 26 novembre (più info)



18.30. Per il Ciclo ‘L'Arte all'epoca del Principe Alberto I’, conferenza a tema su ‘Claude Monet e la Costa Azzurra’ di Marianne Mathieu, Direttrice scientifica al Museo Marmottan Monet di Parigi, a cura dell'Association monégasque pour la Connaissance des Arts. Théâtre des Variétés (più info)

20.30. ‘Rimbaud en Feu’ di Jean-Michel Djian, con Jean-Pierre Darroussin. Théâtre Princesse Grace (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, Franco Forte presenta il volume ‘L’Uranio di Mussolini’ (Mondadori) scritto con l’apporto di Vincenzo Vizzini. Introducono l’autore lo storico Matteo Moraglia, editore della casa editrice Leucotea. Loredana De Flavis, attrice della Compagnia del Teatro dell’Albero interpreta alcuni brani dell’opera. Sala Biribissi del Casinò, ingresso libero, necessario green pass

IMPERIA



9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico, fino al 27 novembre

17.30. Incontro dal titolo ‘Imperia TV una sera ancora’ con proiezione di filmati d’archivio. Sala Consiliare di Palazzo Civico

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

ENTROTERRA

APRICALE

15.00. ‘La Creta al buio’: laboratorio con manipolazione della creta con momenti al buio tenuto dallo scultore e docente non vedente Felice Tagliaferri. Evento a cura dell'associazione culturale Atelier A, info 340 3751306 (Roberta), fino 25 novembre

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MENTON



10.00-18.00. PhotoMenton 2021: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 28 novembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-13.30. ‘1 giorno, 1 cuoco, 1 ricetta antispreco’: 5 cuochi di fama si avvicendano per regalare ai visitatori una pausa caffè ecoresponsabile con ricette ‘zero sprechi’ da degustare con posate commestibili. Museo oceanografico, fino al 26 novembre (più info)



15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.30. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival 2021’, concerto del Avishai Cohen Trio. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)



MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE



IMPERIA



9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico, fino al 27 novembre

VENTIMIGLIA



15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

ENTROTERRA

APRICALE

15.00. ‘La Creta al buio’: laboratorio con manipolazione della creta con momenti al buio tenuto dallo scultore e docente non vedente Felice Tagliaferri. Evento a cura dell'associazione culturale Atelier A, info 340 3751306 (Roberta), fino 25 novembre

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MENTON



10.00-18.00. PhotoMenton 2021: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 28 novembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



11.00-13.30. ‘1 giorno, 1 cuoco, 1 ricetta antispreco’: 5 cuochi di fama si avvicendano per regalare ai visitatori una pausa caffè ecoresponsabile con ricette ‘zero sprechi’ da degustare con posate commestibili. Museo oceanografico, fino al 26 novembre (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

16.30. ‘Fourmi De Pain’ (‘Formica di pane’) di Véronique Balme con Véronique Balme o Juliette Allauzen. Théâtre des Muses (più info)

18.30. In occasione della Settimana europea della riduzione dei rifiuti (SERD) 2021, l'esploratrice Anaëlle Marot propone uno spettacolo intitolato ‘Tutto sul mio mare’. A casa d'i Soci - Maison des Associations, bis Promenade Honoré II 2

20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2021: concerto di Jamie Callum. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)





GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE

SANREMO

17.00 & 21.00. ‘Mozart artista indipendente… per necessità’: due concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretti dal M° Filippo Conti con Jin Jungwon al Pianoforte (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (prenotazioni per le 17 QUI, per le 21 QUI)

IMPERIA



9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico, fino al 27 novembre

21.15. Per la rassegna ‘T: come Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Passi affrettati’ da Dacia Maraini (12 euro). Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA



18.00. In occasione della giornata contro la violenza alle donne, a cura dell’Assessorato comunale ai Servizi Sociali, omaggio musicale degli allievi dell’Istituto musicale G.B. Pergolesi offerto dall’Associazione Bethel. Sala polivalente comunale

20.45. Videoproiezione di brani dello spettacolo ‘Ti amo da morirNe’ con dibattito a cura dell’Associazione Bethel. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.00-12.00. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

TAGGIA



9.00. Passeggiata urbana a cura dell’Associazione ‘Cuore in Movimento’ con ritrovo Taggia, zona Levà, e Percorso (anche culturale) al Convento Frati Domenicani - 6 km ca. pianeggiante (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

15.00. ‘La Creta al buio’: laboratorio con manipolazione della creta con momenti al buio tenuto dallo scultore e docente non vedente Felice Tagliaferri. Evento a cura dell'associazione culturale Atelier A, info 340 3751306 (Roberta)

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MENTON



10.00-18.00. PhotoMenton 2021: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 28 novembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



11.00-13.30. ‘1 giorno, 1 cuoco, 1 ricetta antispreco’: 5 cuochi di fama si avvicendano per regalare ai visitatori una pausa caffè ecoresponsabile con ricette ‘zero sprechi’ da degustare con posate commestibili. Museo oceanografico, fino al 26 novembre (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.30. ‘Swing Heil’ di Romuald Borys con Jimmy Daumas. Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘Non ascoltate Signore’ di Sacha Guitry, con Michel Sardou, Nicole Croisille, Alice Dufour, Aude Thirion, Eric Laugerias, Patrick Raynal, Laurent Spielvogel, Michel Dussarrat e Dorothée Deblaton. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2021: concerto di Steve Hackett. Opera de Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)





VENERDI’ 26 NOVEMBRE

SANREMO

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città, fino al 28 novembre (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 12 gennaio

16.30. Per il ‘Festival lirico della Riviera dei Fiori’, Stabat Mater (Prova Generale). Cattedrale di San Siro (più info)



IMPERIA



9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico, fino al 27 novembre

10.00-18.30. ‘Beatrice’: mostra fotografica dedicata alla barca portabandiera della Città e apertura bando ‘Scuola Vela Beatrice’. Palazzina Liberty, fino al 28 novembre (h 10/12.30-16/18.30)

11.00. Per ‘Aspettando il centenario’, Santa Messa Pontificale per la Festività di S. Leonardo. Basilica di San Maurizio

17.00. Cerimonia di consegna del Premio Città di Imperia. Palazzo Civico

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



20.00. Serata cabaret con Alex De Santis e Alfredo Minutoli (cena con spettacolo 38 euro). Ristorante San Carlo, via Gallardi 184, info e prenotazioni 351 8921434

BORDIGHERA

15.00-17.30. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid



20.30. Per il ‘Festival lirico della Riviera dei Fiori’, Soirée lyrique: Concerto lirico con Barbara Massaro (Soprano), Filippo Fontana (Baritono), Silvia Bellani (Pianoforte). Musiche di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Tosti, Gounod, Massenet (12 euro). Palazzo del Parco, prenotazione obbligatoria al 371 580 70 35 (più info)

OSPEDALETTI

11.00. Presentazione al pubblico di ‘Casa e Collezione Laura’ a Villa San Luca, donate al FAI da Luigi Anton e Nera Laura. Intervengono: Daniele Cimiotti (Sindaco di Ospedaletti), Marco Magnifico (Vicepresidente FAI), Alessandro Piana (Vicepresidente Regione Liguria). ‘La Piccola’, piazza Caduti di Nassirya



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.30. Per il festival di musica sacra, Requiem for the living di Dan Forest con l’Ensemble Vocal Syrinx. Eglise Notre-Dame de la Mer (più info)

MENTON



10.00-18.00. PhotoMenton 2021: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 28 novembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



11.00-13.30. ‘1 giorno, 1 cuoco, 1 ricetta antispreco’ (ultimo giorno): 5 cuochi di fama si avvicendano per regalare ai visitatori una pausa caffè ecoresponsabile con ricette ‘zero sprechi’ da degustare con posate commestibili. Museo oceanografico (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.00. Concerto di Musica barocca della Polonia e dell'Inghilterra, diretto Errol Girdlestone, con Ristretto Ensemble Vocal e Instrumental. Chiesa St-Paul's

20.30. ‘L'Opera di Organo di Marc Giacone’: recital di organo di Vera Zvéguintseva ai Grandi Organi della Cattedrale di Monaco, a cura dell'Associazione In Tempore Organi. Cattedrale di Monaco (più info)

20.30. ‘Swing Heil’ di Romuald Borys con Jimmy Daumas. Théâtre des Muses (più info)



SABATO 27 NOVEMBRE

SANREMO

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città, fino al 28 novembre (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 12 gennaio

16.30. Per il ciclo ‘San(r)emo Lettori’, presentazione del libro ‘Coco Chanel. Una donna del nostro tempo’ di Annarita Briganti (Cairo, 2021). Modera l’incontro il prof. Fabrizio Vincitorio docente di lettere al corso Sistema Moda dell’Istituto Colombo di Sanremo. Con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura dell'attore Eugenio Ripepi. Roof dell’Ariston, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

20.30. Per il ‘Festival lirico della Riviera dei Fiori’, Stabat Mater di C.B. Pergolesi con Amia Delfino (soprano), Cecilia Bernini (Mezzosoprano) e con l’Ensemble ‘Sanremo Opera Tbcalcr’ Direttore: Cesare Depaulis. Cattedrale di San Siro, ingresso libero, consigliata prenotazione al 371 580 70 35 (più info)



IMPERIA

9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: ultimo giorno della mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico

10.00-18.30. ‘Beatrice’: mostra fotografica dedicata alla barca portabandiera della Città e apertura bando ‘Scuola Vela Beatrice’. Palazzina Liberty, fino al 28 novembre (h 10/12.30-16/18.30)

21.00. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, ‘Furore’ dal romanzo di John Steinbeck. Evento in collaborazione fra il Teatro dell'Attrito e il CSA ‘La Talpa e l'Orologio’. Spazio della Talpa in regione Barcheto, info 329 4955513 (più info)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

16.30. Incontro dal titolo ‘Il ruolo della scuola per l’Unità d’Italia’ di Ettore Puglisi. Prefazione a cura di Daniele Capezzone. Sala ‘E. Salgari’, Civica Biblioteca Aprosiana, ingresso gratuito, necessario green pass e mascherina

VALLECROSIA



17.30. Presentazione libro ‘Legionari del Duce – tra storia e memoria 1936-1945’ del prof. Graziano Mamone. docente Università di Genova, a cura dell’Associazione Il Ponte. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

21.00. Per la Giornata Internazione contro la violenza sulle donne, ‘Eco nel Silenzio’: spettacolo scritto, diretto ed interpretato da Giorgia Brusco + dibattito sul tema della violenza contro le donne. Evento a cura dello sportello d’ascolto Noi4You. Palazzo del Parco, ingresso gratuito ad offerta libero a favore di Noi4You, prenotazione obbligatoria 0184 262882, necessario green pass



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna di teatro amatoriale, spettacolo dal titolo ‘Lo Psicanalista’ messo in scena dagli ‘Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare’ per la regia di Ermanno Vanoli. Teatro Concordia, ingresso a offerta, necessario green pass e mascherina, prenotazioni al 328 3043741 (più info)

DOLCEACQUA



11.00. Inaugurazione mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria, fino all’8 dicembre (più info)



FRANCIA

CANNES



20.30. Festival internazionale di Danza contemporanea: spettacolo del Martha Graham Dance Company – Janet Eilber Grand Auditorium del Palais des Festivals (più info)

MENTON



10.00-18.00. PhotoMenton 2021: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 28 novembre (più info)

MONACO

10.00. Gala Internazionale di Ginnastica artistica Princesse Grace. Stadio Louis II, avenue des Castelans 7, anche domani

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

14.30 & 16.30. ‘Fourmi De Pain’ (‘Formica di pane’) di Véronique Balme con Véronique Balme o Juliette Allauzen. Théâtre des Muses (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.30. ‘Swing Heil’ di Romuald Borys con Jimmy Daumas. Théâtre des Muses (più info)



NICE



17.00 & 20.30. Festival International ‘Vive la Magie’: festival internazionale di Magia. Palais des Congrès Nice Acropolis, Auditorium Apollon (più info)



DOMENICA 28 NOVEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da S. Bernardo di Mendatica a Margheria Garlenda accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città (più info)

14.00. ‘L'Amore Cieco’: maratona artistico-culturale per dire No alla Violenza sulle Donne con alternanza di artisti ed esperti sul tema. Evento a cura del gruppo ‘Insieme in Panchina’. Panchina rossa di Pian di Nave, evento gratuito

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 12 gennaio

16.00. Premiazione del concorso fotografico ‘Memorial Angelo Pavan’. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond

IMPERIA

10.00-18.30. ‘Beatrice’: ultimo giorno della mostra fotografica dedicata alla barca portabandiera della Città e apertura bando ‘Scuola Vela Beatrice’. Palazzina Liberty (h 10/12.30-16/18.30)



17.30. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, ‘Furore’ dal romanzo di John Steinbeck. Evento in collaborazione fra il Teatro dell'Attrito e il CSA ‘La Talpa e l'Orologio’. Spazio della Talpa in regione Barcheto, info 329 4955513 (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA



16.30. Concerto a cura dell’Istituto Musicale G. B. Pergolesi nella Sala polivalente comunale,

18.15.Vernissage mostra fotografica ‘Islanda dei ghiacci: la natura innanzitutto’ di G. Salerno. Sala polivalente comunale, fino al 12 dicembre

BORDIGHERA

10.00 & 18.00. ‘Ponente International Film Festival – Creature grandi e piccole’: sei giorni di full immersion in un cinema a tuttotondo. Ospiti, eventi, prime visioni, corti d'autore, incontri con le scuole e un concorso per giovani critici cinematografici. Cinema Olimpia e Cinema Zeni, fino al 3 dicembre, ingresso gratuito, info 347/3962777 (più info)

16.00. Per il ‘Festival lirico della Riviera dei Fiori’, Stabat Mater di C.B. Pergolesi con Amia Delfino (soprano), Cecilia Bernini (Mezzosoprano) e con l’Ensemble ‘Sanremo Opera Tbcalcr’ Direttore: Cesare Depaulis. Palazzo del Parco, ingresso libero, consigliata prenotazione al 371 580 70 35 (più info)

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da S. Bernardo di Mendatica a Margheria Garlenda accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

8.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

10.00-17.00. Mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria, fino all’8 dicembre (più info)

15.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

CANNES



14.30-20.00. Festival internazionale di Danza contemporanea: Kaori Ito (h 14.30, Théâtre de la Licorne – Cannes la Bocca) + Louise Lecavalier (h 17, Théâtre Croisette – Hôtel JW Marriott) + Projection Documentaire Louise Lecavalier, sur son cheval de feu (h 17, Palais des Festivals) + CCN – Ballet De Lorraine (h 20, Théâtre Debussy, Palais des Festivals)

MENTON



10.00-18.00. PhotoMenton 2021 (ultimo giorno): mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

10.00. Gala Internazionale di Ginnastica artistica Princesse Grace. Stadio Louis II, avenue des Castelans 7

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00. ‘Fourmi De Pain’ (‘Formica di pane’) di Véronique Balme con Véronique Balme o Juliette Allauzen. Théâtre des Muses (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

16.30. ‘Swing Heil’ di Romuald Borys con Jimmy Daumas. Théâtre des Muses (più info)



18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, commemorazione per Alberto I, concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada aconTruls Mørk, violoncello. In programma: Gounod Charles, Saint-Saëns Camille e Franck César. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



8.00. 14ª edizione della ‘Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes’. Partenza dalla Promenade des Anglais (più info)

