Per la Giornata Nazionale degli Alberi, oggi omaggio agli alberi storici di Bordighera con Italia Nostra e il Comitato Spontaneo del Verde

Italia Nostra è impegnata da oltre 65 anni nella difesa dei beni culturali e ambientali del nostro Paese, e proprio in questi mesi si sta costituendo una sezione di Italia Nostra del Ponente Ligure che mette l’accento sull’impegno a tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo. La nuova sezione, insieme al Comitato Spontaneo del Verde Bordighera, ha perciò voluto celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi proponendo un breve percorso di conoscenza di alberi che affondano profondamente le loro radici nella storia di Bordighera.

“Prima tappa – si spiega nel comunicato - il vivaio delle Phoenix Dactylifera (palma da datteri) sul sentiero del Beodo per parlare del palmeto storico di Bordighera. Giancarlo Pignatta della Cumpagnia d’a Parmura e Presidente Delegato di Italia Nostra Sezione del Ponente ha illustrato come in tempi remoti queste palme tapezzassero i due lati del vallone del rio Sasso costituendo un unicum alla nostra latitudine, con importanti risvolti commerciali per Bordighera attraverso il commercio delle foglie per le festività ebraiche, e creando attrazione irresistibile per botanici e artisti. I volontari della Cumpagnia d’a Parmura si adoperano per tener vivo questo patrimonio, seminando i datteri per ottenere nuove pianticelle e travasandole quanto necessario per avere palme da ripiantumare localmente e così ripopolare la zona, e da donare a chi voglia piantarle nei loro giardini.

Seconda tappa la Via Romana accanto a Villa Palmizi, per visitare il giardino della famiglia Schiva, che insieme al giardino di Villa Mariani è una delle poche porzioni rimaste del famoso Giardino Moreno in cui Claude Monet trovò ispirazione per molteplici dipinti naturalistici. Il giardino si estendeva dalla Via dei Colli a Nord fino quasi all’Aurelia a Sud inglobando in circa 80 ettari una larga porzione di quanto oggi è Via Romana e strade e costruzioni della zona. Tito Schiva, già Direttore dell'Istituto Sperimentale per la Floricoltura di San Remo e autore di vari libri su argomenti botanici, tra cui ‘Il Giardino Scomparso’ dedicato al giardino Moreno e appena pubblicato, ha illustrato per quasi due ore le varieta’ straordinarie del giardino. Tra gli alberi dell’originale giardino Moreno il bellissimo Ginkgo Biloba (visibile nella foto di gruppo), il maestoso Pinus Canariensis che è il più alto d’Europa e iscritto tra gli alberi monumentali della Liguria, e almeno 3 varietà di palme. Questi alberi storici vivono accanto a innumerevoli varieta’ di bambu’ tropicale, una con la rara mutazione dorata (visibile nella foto di gruppo); alcune varietà di avocado, alberi originari del Brasile e della Nuova Zelanda, tutta una serie di piante autoctone come limoni, mandarini, ulivi, gerani di mille varietà e tanti altri esemplari.

Era stata data una diffusione limitata alla notizia dell’evento per evitare assembramenti; si spera di poter a poco a poco invitare più liberamente. Il compiacimento del gruppo che ha partecipato oggi e la richiesta di creare presto altri eventi di questo tipo sono ringraziamento meritatissimo per Giancarlo Pignatta e Tito Schiva che si sono messi a disposizione. E sono grande incoraggiamento per le attività della nascente sezione di Italia Nostra. A presto un altro appuntamento”.