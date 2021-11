Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 21 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 21 NOVEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, camminata a cura di Marco Rosso da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)



16.00. Nella ‘Giornata Nazionale degli Alberi’, ‘Per fare un albero...’: spettacolo per bambini con magia, divertimento e tanta avventura. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, entrata libera sino ad esaurimento posti, necessario green pass

21.00. Il Club per l'UNESCO di Sanremo presenta l'Opera Balletto in due atti ‘L'Inferno e i Bambini’ della Compagnia Ariston Proballet, ispirata alla ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso gratuito, obbligo di mascherina e green pass

IMPERIA

9.00-19.00. Mostra-Vendita di lavori di ricamo, cucito e a maglia realizzati dalle volontarie del laboratorio del Gruppo A.I.FO. con ricavato a favore del Progetto di sostegno ai Programmi Socio-Sanitari di Porto Nacional nello stato del Tocantins in Brasile (h 9/12.30-15/19). Salone parrocchiale di Cristo Re, in Via Trento 11, info 329 9715795

10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis (h 10/12-16/19)



11.00-15.30. In occasione della Fiera di San Leonardo Street Food, animazione per famiglie con una selezione di offerte, del Top del ‘Cibo on the road’ accompagnate da Birrerie Artigianali e Hitec + intrattenimento gratuito per tutti i bambini con i ‘Giochi Gonfiabili’, Lungomare Vespucci, Area Parco Urbano

17.00. Per la rassegna ‘T: come Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Una Patatina nello zucchero’ & ‘La sua grande occasione’ di Alan Bennett. Con Gianni Oliveri e Federica Siri. Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA



9.00. ‘Circuit du Cap Ferrat’: escursione alla scoperta di Cap Ferrat accompagnati dalla guida AIGAE Antonella Piccone di Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608 (più info)

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

10.30. Momento di confronto e riflessione su Mimmo Lucano, testimone di solidarietà e di accoglienza. Intervengono Silvia Sciandra (avvocato) e Fulvio Fellegara (segretario della Cgil). Prenzo sociale alle ore 12.30. Sede della Spes in corso Limone Piemonte, Green Pass obbligatorio, info e prenotazioni 333 3530598

VALLECROSIA



10.00. Camminata contro il diabete da Vallecrosia a Bordighera a cura dei Lions Club Bordighera Otto Luoghi e Bordighera Capo Nero Host. Ritrovo a Vallecrosia via Marconi, angolo via I° Maggio (locandina)

BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



16.00. Per il ‘Festival lirico Riviera dei Fiori’ (1ª edizione), ‘Un soffio è la mia voce’: fantasie e variazioni sull'opera accompagnate dal flauto di Simone de Franceschi e dal pianoforte di Massimo Dal Prà. Musiche di Schubert, Weber, Donizetti e Bizet. Evento a cura dell'associazione ‘Sanremo Opera Theater’. Palazzo del Parco (più info)

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

OSPEDALETTI

17.00. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Concerto dedicato alle donne con la Banda Musicale Città di Ventimiglia. Evento a cura dello sportello di ascolto e aiuto contro la violenza ‘Noi4You’. Teatro Ex Scalo Merci, ingresso ad offerta libera con ricavato a favore dell’associazione di volontariato N4Y, necessario green pass

TAGGIA

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e Collezionismo (ogni terza domenica del mese). Viale delle Palme

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, camminata a cura di Marco Rosso da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

DIANO MARINA

8.00. 1° Trofeo Sergio Poggi: 3 percorsi non competitivi (San Bartumè: 33 km; De Dian: 55 km; I'Mcycle: 70 km) attraverso tutto il territorio dell'entroterra dianese, aperta alle bici gravel, mountain bike e E-Bike, organizzata dall'Asd Dianese Outdoor (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



LUCINASCO

9.40. ‘Anello del Monte Acquarone da Lucinasco’: escursione accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo al Lago di Lucinasco oppure alle 9 ad Imperia in Piazza Dante lato orologio, info 346 7944194 (più info)

FRANCIA

MONACO

00.00-14.00. ‘No Finish Line Nice’ (ultimo giorno): gara di beneficenza regionale creata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati. Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

15.00. ‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini (gala) con Aleksandra Kurzak, Annalisa Stroppa, Marcelo Puente, Massimo Cavalletti, Philippe Do, Fabrizio Beggi, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Giampaolo Bisanti. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

16.30. ‘Sacha Guitry Intime: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)

