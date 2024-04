Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 16 a domenica 21 aprile in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 16 APRILE



SANREMO

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 21 aprile (h 10/12-15/19)

14.30-17.30. ‘Hikikomori – La sofferenza silenziosa’: incontro su come riconoscerne per tempo i sintomi e attuare quindi terapie idonee a un efficace contrasto rivolto a insegnanti, genitori, alunni, a cura del Rotary Club Imperia e del Rotary Club Sanremo. Partecipano Claudio Lacagnina, Presidente del Rotary Club Sanremo, e Luigi Mattioli, Presidente del Rotary Club Imperia. Aula Magna di Villa Magnolie del Liceo Gian Domenico Cassini

16.30. Per i ‘Martedì letterari’, Franco Cardini presenta il saggio ‘La deriva dell’Occidente - L’Occidente il suo posto i suoi valori i suoi cambiamenti nello scacchiere mondiale’ (Laterza). Partecipa il dott. Carlo Sburlati. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



9.15. In Occasione delle Celebrazioni per il 25 Aprile 2024, conferenza in ricordo di Franco Antolini nato a Porto Maurizio ‘Dirigente Partigiano –Deportato –Economista’. Sala dei Comuni del Palazzo della Provincia (locandina con il programma)

9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



10.00-18.00. In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy Il Museo dell’Olivo Carlo Carli organizza ingressi speciali alla scoperta di tutto il patrimonio storico, artistico e innovativo creato, promosso e custodito dall’azienda imperiese (h 10.00, 13.00, 15.00 e 18.00). Museo Carli, via Garessio (evento rivolto ai giovani)

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Convegno dal titolo ‘Studio, Autonomia e Lavoro’: momento di confronto fra servizi del territorio, aziende e famiglie sul tema delle pari opportunità e dell’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità. Centro Pastore, Via Hanbury 21 (locandina)



15.30-17.30. Per l’Unitrè, lezione di Geopolitica e Globalizzazione dal titolo ‘Le terre rare’ tenuta dal professor Giancarlo Memmo. Sede dell’Unitrè Intemelia, Via Sottoconvento 84

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

18.30. ‘Happy Hour Musicale’ con il Quatuor Monoïkos formato da Nicole Curau & Adela Urcan (violini), Thomas Bouzy (alto), violoncelle : Caroline Roeland (violoncello). In programma: Debussy, Lekeu. Maison de France, rue Grimaldi 42 (più info)



21.00. ‘Racine par la Racine’ di Jean Racine: viaggio esilarante attraverso l'opera del grande drammaturgo con Alice Bié, Serge Bourhis, Chloé Guillot, Théo Hurel, Aude Lanciaux, Sylvain Porcher, Océane Rucinski et Vincent Remoissenet. Théâtre Princesse Grace (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MERCOLEDI’ 17 APRILE



SANREMO



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 21 aprile (h 10/12-15/19)

15.00. Finali internazionali della 25ª edizione del GEF - Festival internazionale di creatività nella scuola: Musica / Canto - Musical - Danza - Ginnastica Ritmica e Artistica - Teatro – Cinema - Arte - Moda - Educazione e Formazione Progetti delle Scuole - Solidarietà e Sociale - Educazione e Sport. Teatro Ariston e Teatro dell'Opera del Casinò, fino al 20 aprile (più info)

21.00. 15ª° edizione di SanremoJunior: concorso internazionale per cantanti solisti dai 6 ai 15 anni. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



19.00. Musica live con Lionel Williams, musicista di Los Angeles che con il duo Tio-klu presenta il progetto ‘Vinyl Williams’. Bar Zà Records & Coffee di via Caboto, info 01831970223



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Bordighera… immagini e somiglianze’ della pittrice Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 23 aprile



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

18.30. ‘Dall’idea all’azione: creando l’economia virtuale del domani nel Metaverso con DWorld’: Manila Di Giovanni - giovanissima imprenditrice che a 22 anni ha fondato una startup e ha creato il primo Metaverso al mondo di uno Stato, il Principato di Monaco - parlerà della realtà digitale e delle prospettive future. Evento a cura del gruppo ‘Giovani della Dante Monaco’. Auditorium Agora Diocesana (entrata da Rue Bel Respire 13), ingresso libero (più info)





GIOVEDI’ 18 APRILE



SANREMO

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 21 aprile (h 10/12-15/19)

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00. Finali internazionali della 25ª edizione del GEF - Festival internazionale di creatività nella scuola: Musica / Canto - Musical - Danza - Ginnastica Ritmica e Artistica - Teatro – Cinema - Arte - Moda - Educazione e Formazione Progetti delle Scuole - Solidarietà e Sociale - Educazione e Sport. Teatro Ariston e Teatro dell'Opera del Casinò, fino al 20 aprile (più info)



17.00. Per la Rassegna Storie e Territori, Sergio Dalmasso presenta ‘Dodicesima disposizione’ (Bordeaux Edizioni) su fascismo e antifascismo dalla Prima guerra Mondiale agli Anni Duemila. Modera Daniela Cassini. Sede della Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, ingresso libero

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)

17.30. Per la rassegna letteraria ‘Librinsieme’, incontro con l'autore Andrea Malabaila a cura della libreria Ragazzi. Sala Convegni della Biblioteca Civica, Piazza De Amicis, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Bordighera… immagini e somiglianze’ della pittrice Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 23 aprile

TAGGIA ARMA

18.30. Barrel on the Beach (gare monta western): inaugurazione ianifestazione con taglio del nastro. Bagni Vittoria Beach (più info), fino al 21 aprile (più info)

DIANO MARINA

10.00. Aspettando il Natale di Roma al Museo: giornata dedicata all'anniversario della Fondazione di Roma, avvenuta il 21 aprile del 755 a.C., con visita guidata mattutina alla sezione dedicata all'antica Roma e conferenza alle ore 16.00 sul mondo delle legioni dell'esercito romano. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621



16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per ‘Tea con l’autore’, presentazione libro‘Il ritorno’ (Coedit) dello scrittore dianese Ugo Moriano. Dialoga con l’autore la giornalista Viviana Spada. Biblioteca Civica, ingresso libero



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



TRIORA

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

18.30. Conferenza dal titolo ‘Il respiro nello Spazio – le souffle dans l’espace’ dell’artista ambientale Maria Dompè. Presenta Manuela Crescentini, Presidente dell’Archivio Enrico Crispolti Arte Contemporanea APS – Roma. Coordina e modera l’Architetto Italo Muratore, Presidente dell’OdP-TRIF. Auditorium dell’Agora, Maison Diocésaine de Monaco, ingresso libero, info a segreteria@odp-trif.org

20.00. ‘Saudade qua e là’: spettacolo teatrale con Simon Gielen, Dan Inger Dos Santos, Isabel Ribeiro. Théâtre des Muses (più info)

NICE



20.00. ‘Il Lago dei Cigni’: spettacolo di balletto e orchestra. Palais Nikaïa (più info)





VENERDI’ 19 APRILE

SANREMO

9.00-12.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 21 aprile (h 10/12-15/19)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.00. Finali internazionali della 25ª edizione del GEF - Festival internazionale di creatività nella scuola: Musica / Canto - Musical - Danza - Ginnastica Ritmica e Artistica - Teatro – Cinema - Arte - Moda - Educazione e Formazione Progetti delle Scuole - Solidarietà e Sociale - Educazione e Sport. Teatro Ariston e Teatro dell'Opera del Casinò, fino al 20 aprile (più info)



16.00. Per l’Unitrè, Ursula Salghetti Piacenza presenta ‘Il giardino di Villa Boccanegra a Ventimiglia: un giardino storico di acclimatazione’. Ex sala consiliare del Museo civico, piazza Nota



21.00. Serata di formazione sulla gestione dell'emergenza in montagna condotta da Juri Montese, Istruttore nazionale di torrentismo, riguardo gli aspetti della gestione dell'emergenza nei vari ambienti naturali, dalla forra all'alta montagna. Sede CAI in piazza Cassini 13, evento aperto a tutti gli interessati

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



10.00-12.00. Incontro con gli alunni delle scuole primarie della provincia di Imperia sulla tutela del nostro mare, educazione ambientale, biodiversità e pesca sostenibile con proiezione di video e il contributo di esperti e biologi marini. Auditorium della Camera di Commercio ‘Riviere di Liguria’



21.00. ‘Soul of Nature’: spettacolo di e con Milo Scotton. Teatro Comunale (più info)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Bordighera… immagini e somiglianze’ della pittrice Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 23 aprile

TAGGIA ARMA

10.30-12.00. Barrel on the Beach (gare monta western): Pole Bending Open. Bagni Vittoria Beach (più info), fino al 21 aprile (più info)



DIANO MARINA

11.30. ‘La Bianchine nella Riviera dei Fiori’: raduno turistico non competitivo di Autobianchi Bianchina organizzato dal Club Bianchina - Delegazione Liguria. Piazza Martiri della Libertà (il programma a questo link)

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



16.00. Per i ‘Venerdì della Conoscenza’, ‘Transizione energetica, le Comunità Energetiche Rinnovabili’: conferenza con relatori Antonio Pezzini, Prof. all’Università di Bergamo, membro del Comitato Economico e Sociale della UE, e il Dr. Nicola Armaroli, chimico, ricercatore del CNR. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

18.00. Per la rassegna ‘Un Mare d’inchiostro’, la giornalista e scrittrice Alessia Parravicini presenta il libro ‘Dalle Parole allo Schermo’.Conduce Luca Valentini. No Name, via Genala 13



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘TeatRotary’, ‘Comedy Show’: spettacolo di cabaret con la comica genovese Giulia Musso. Evento promosso da Rotary e Rotaract Club Imperia con ricavato a favore dell’istituto comprensivo di Pieve di Teco e Pontedassio. Teatro Salvini (25 euro)



TRIORA

9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

20.00. ‘Saudade qua e là’: spettacolo teatrale con Simon Gielen, Dan Inger Dos Santos, Isabel Ribeiro. Théâtre des Muses (più info)



NICE



19.00. ‘Go.Élans – Festival di Danza e Arti gestuali’. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 21 aprile (il programma)



20.00. Concerto dell'Ensemble baroque de Nice formato da Christophe Mazeaud (Hautbois), André Lislevand (Viole de gambe), Zuuzana Dubiszewska (Traverso). Musiche fi F. Couperin, M. Marais. Église St-Martin-St-Augustin (più info)





SABATO 20 APRILE



SANREMO

9.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati (h 9/12-15/18). Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00. Festival del Rugby (9ª edizione) con protagonisti Under 8, 10 e 12 del Cus Torino, Collegno, Parabiago, Old Grammarians, Province dell’Ovest e Sanremo Rugby con la partecipazione dei londinesi Old Grammarians della academy dei Saracens. Campo di Pian di Poma (più info)

10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 21 aprile (h 10/12-15/19)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

14.00. ‘La Bianchine nella Riviera dei Fiori’: arrivo del raduno turistico non competitivo di Autobianchi Bianchina organizzato dal Club Bianchina - Delegazione Liguria con transito nelle vie del centro (il programma a questo link)

15.00. Ultima giornata delle Finali internazionali della 25ª edizione del GEF - Festival internazionale di creatività nella scuola: Musica / Canto - Musical - Danza - Ginnastica Ritmica e Artistica - Teatro – Cinema - Arte - Moda - Educazione e Formazione Progetti delle Scuole - Solidarietà e Sociale - Educazione e Sport. Teatro Ariston e Teatro dell'Opera del Casinò (più info)



17.00. In occasione della ‘Giornata Mondiale del Libro e dei Diritti d'Autore’ presentazione libri ‘La Medichessa e i semi della conoscenza’ e ‘Donne Medici e Speziali: erbe e cure nelle tradizioni dei popoli’. Intervengono gli autori: Fulvia Natta, docente di storia presso l'Istituto Professionale D. Aicardi, Donatella Nadia Cataldo, medico radiologo, e Claudio Fausto Tabasso, artworker e illustratore sanremese. Evento a cura del Club per l'UNESCO di Sanremo. Sala Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, ingresso libero

17.00. ‘Stile eterogeneo in Saint-Saëns e ricerca di un proprio stile in Schubert’: concerto dellla Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Eric Lederhandler con Aleksandra Masaleva al pianoforte (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni a questo link)

IMPERIA



8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)

9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



10.00. ‘Preparati - Imperia nel futuro - Anticipare la trasformazione climatica’: convegno a cura del Partito Democratico imperiese sulla tematica ambientale con relatori Gianluca Nasuti, Sindaco di Albisola Marina, Deborah Bellotti, consigliere comunale PD di Imperia e delegata alle politiche ambientali del PD regionale, ed Edoardo Verda, Capogruppo PD in Consiglio Comunale. Sala riunioni dell’hotel Rossini



10.00-18.00. In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy Il Museo dell’Olivo Carlo Carli organizza ingressi speciali alla scoperta di tutto il patrimonio storico, artistico e innovativo creato, promosso e custodito dall’azienda imperiese (h 10.00, 13.00, 15.00 e 18.00). Museo Carli, via Garessio (evento rivolto ai giovani)

16.00. Inaugurazione del nuovo Polo dello Sport in zona San Lazzaro con la partecipazione delle società sportive imperiesi con esibizioni e dimostrazioni delle varie discipline praticate presso il nuovo impianto



21.00. ‘Dal Barocco al Classico’: concerto della Filarmonica Magister Harmoniae di Grugliasco, con la direzione del M° Elena Gallafrio, nell’ambito della VII Stagione Culturale Musicale E20 della Concattedrale. Musiche di Vivaldi, Stamitz, Scarlattim Mozart. Basilica Concattedrale dei Santi Maurizio e Compagni Martiri a Porto Maurizio, ingresso libero



21.15. ‘Dentro di me non abita nessuno’ con Giancarlo Mariottini e Alessia Magri del teatro dell'Ortica di Genova: improbabile commedia brillante dove le risate lasciano spesso un retrogusto amarognolo. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513

21.15. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo teatrale di Nanni Perotto dal titolo ‘Vincent, solo Vincent’, produzione firmata Lo Spazio Vuoto e dedicata all’arte di Van Gogh (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720

VENTIMIGLIA



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

10.00. Incontro pubblico con l’Assessore all’ambiente del Comune Milena Raco per fare il punto sulle numerose criticità ambientali presenti nella frazione e, più in generale, nel comune di Ventimiglia. Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi



VALLECROSIA



21.00. Musicbox Festival: evento di Musica Originale e Indipendente con esibizione di gruppi storici dell’underground ponentino, come i Nomoremario e i Primula Nera, connessioni liguri e Jamaicane con i Blessed Rebels, e il cantautorato Made in Riviera di Amado, ideatore del neonato Festival. Musicbox, via Romana 4, traversa 1 (più info)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Bordighera… immagini e somiglianze’ della pittrice Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 23 aprile

15.00-17.30. Laboratorio di Scrittura ‘Raccontare Raccontandosi’ condotto da Mary Del Barba e Daniela Bruno. Cinque incontri per conoscere tecniche e strategie e trasformare un episodio della nostra vita in un racconto narrativo che integra realtà e fantasia. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano (anche l’11 e 25 maggio), info Mary 320 0221011

TAGGIA ARMA

9.00. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, anche domani, info 0184 43432

10.00-19.00. Barrel on the Beach (gare monta western): Barrel Racing Open (h 13/19) + Pole Bending Open (h 10.30/12). Bagni Vittoria Beach (più info), fino al 21 aprile (più info)



17.00. Presentazione del libro di Aldo Mazzini ‘99 + 1 Domande per conoscere davvero l’olio extra vergine da olive’. Sala delle Parole, all’interno del supermercato Spazio Conad



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



10.30. Per gli eventi in occasione del Centenario del Comune di Ospedaletti (1924-2024), proiezione video ‘Una Storia che ti resta nel cuore - Racconti e testimonianze degli Ospedalettesi’. Spazio Polivalente ‘La Piccola’

SAN LORENZO AL MARE



21.15. Spettacolo dal titolo ‘Benji Adult Child Dead Child’ con Chiara Tomarelli per la regia di Pierpaolo Sepe. Teatro dell’Albero, info 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



16.00. Per il ciclo ‘Incontri di Primavera’, conferenza ‘Orchidee e fioriture...’ organizzata dalla Communitas Diani. Sala Margherita Drago del Palazzo del Parco, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. Per il ciclo ‘Benvenuta primavera’, ‘Alla scoperta dei nostri borghi’: visita guidata gratuita alla scoperta di Poiolo e la Rovere. Ritrovo parcheggio scuola elementare Alba Filipponi, via Al Santuario, info ufficio IAT 0183 417065



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)

BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)

MENDATICA



9.30. Giornata di festa, in occasione della doppia inaugurazione della Maison Outdoor Experience e della Stanza del Volo con numerose iniziative collaterali, info 331 2687883 (il programma della giornata a questo link)

MOLINI DI TRIORA

10.30. Santa Messa a suffragio di Mons. Ferdinando Novella, nel 50esimo della morte, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Antonio Suetta vescovo diocesano. Il Coro Filharmonia di Sanremo e dall'Orchestra Giovanile Note Libere di Sanremo eseguono il Requiem di Mozart. Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO

17.00. Per gli incontri con la cittadinanza ‘Il Sabato del Villaggio’, conferenza su 9Tartufo e Cucina Bianca - Gusto e tradizione a Cavallo tra due Regioni’ tenuto dallo Chef pluripremiato Renato Grasso. Sala Polivalente di Ottano, partecipazione gratuita

SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per la rassegna Storie dell’Italia interna, presentazione di ‘Apricaleidoscopica’ di Marco Cassini, Erredi grafiche Editoriali. L'autore dialoga con Marco Scullino. U Bastu nel centro storico

TRIORA



9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

20.00. ‘Saudade qua e là’: spettacolo teatrale con Simon Gielen, Dan Inger Dos Santos, Isabel Ribeiro. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘Il giorno del kiwi’: spettacolo teatrale con Gérard Jugnot, Arthur Jugnot, Elsa Rozenknop. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



10.00-21.00. ‘Go.Élans – Festival di Danza e Arti gestuali’. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 21 aprile (il programma)



15.00 & 20.30. ‘I 10 Comandamenti, il Desiderio di Amare’: spettacolo musicale ispirato alla storia di Mosè, al quale Dio trasmise le tavole della legge, interpretata in una versione decisamente moderna. Direzione e coreografie a cura di Giuliano Peparini. Palais Nikaïa (più info QUI e QUI)





DOMENICA 21 APRILE



SANREMO

10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: ultimo giorno della mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito (h 10/12-15/19)

15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



12.00. ‘La Bianchine nella Riviera dei Fiori’: arrivo del raduno turistico non competitivo di Autobianchi Bianchina organizzato dal Club Bianchina - Delegazione Liguria con pranzo sul porto in ristorante tipico e Fine manifestazione alle h 16 (il programma a questo link)

17.00. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo teatrale di Nanni Perotto dal titolo ‘Vincent, solo Vincent’, produzione firmata Lo Spazio Vuoto e dedicata all’arte di Van Gogh (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



17.30. ‘Coding e viaggi per mare’: visita accompagnata seguita da un laboratorio alla scoperta delle grandi traversate marine nella storia (attività rivolta ai bambini dai 6 ai 13 anni). Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi, prenotazione entro il giorno precedente: museiimperia@solidarietaelavoro.it (10 euro)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Bordighera… immagini e somiglianze’ della pittrice Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 23 aprile

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



9.00. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432

10.00-19.00. Ultimo giorno di Barrel on the Beach (gare monta western): Sfilata dei cavalieri (h 10) + Barrel Racing Open (h 13/19) + Pole Bending Open e Barrel Racing Open. Bagni Vittoria Beach (più info)



OSPEDALETTI



10.30. Per gli eventi in occasione del Centenario del Comune di Ospedaletti (1924-2024), inaugurazione della mostra fotografica ‘Scatti di vita, scatti di storia’ in collaborazione con ‘U descu spiaretè’. Spazio Polivalente ‘La Piccola’

ENTROTERRA

APRICALE





9.00-16.30. Mercatino in piazza con prodotti locali e artigianale (ogni terza domenica del mese)



BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

9.15. Per la rassegna Storie dell’Italia interna, ‘Itinerario sui luoghi biamontiani, accompagnato da letture di brani tratti dai suoi libri. Ritrovo davanti al Comune, munirsi di scarpe da trekking e borraccia d'acqua, info 389 99 54834

TRIORA

9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



16.30. ‘Saudade qua e là’: spettacolo teatrale con Simon Gielen, Dan Inger Dos Santos, Isabel Ribeiro. Théâtre des Muses (più info)

NICE

8.00. Partenza della Smi-Maratona internazionale di Nizza di 21 km dalla Promenade des Anglais (più info)

8.00-18.00. Expo Marché Vintage & Luxe (mostra mercato del vintage e del lusso) con più di 100 espositori (moda, gioielleria e pelletteria di lusso). Place du Palais de Justice nella città vecchia, entrata gratuita



10.00-16.30. ‘Go.Élans – Festival di Danza e Arti gestuali’ (ultimo giorno). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (il programma)







